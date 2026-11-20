Pese a las intensas ráfagas registradas en el norte provincial, todos los corredores nacionales se encuentran habilitados. Sin embargo, hay sectores que requieren circular con precaución por posibles desprendimientos de rocas y nevadas en la zona del Paso de Agua Negra.

Luego del fuerte viento Zonda que afectó al norte de San Juan durante este jueves, Vialidad Nacional difundió un nuevo parte sobre el estado de las rutas nacionales. Según el informe emitido a las 22:30, los equipos del 9° Distrito realizaron tareas de inspección y despeje para garantizar la circulación en los distintos corredores viales.

Uno de los sectores que requiere mayor atención es la Ruta Nacional 150, en el tramo Jáchal-Rodeo, donde se encuentra habilitada la circulación, aunque durante la noche podrían producirse caídas aisladas de rocas sobre la calzada. En tanto, el recorrido entre Jáchal e Ischigualasto también está transitable, pero con precaución.

La situación es diferente en el sector del Paso Internacional por Agua Negra. Allí continúan los trabajos sobre la traza y se registra una nevada persistente desde horas de la siesta, por lo que se recomienda extremar los cuidados en la zona de alta montaña.

En cuanto a los demás corredores, Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 40 Norte, tanto en el tramo Huaco-límite con La Rioja como en el recorrido Jáchal-San Juan, permanece transitable. La RN 40 Sur, en cambio, requiere precaución.

También se encuentran habilitadas, con circulación preventiva, las rutas nacionales 149, en los departamentos Calingasta e Iglesia; 153, en Sarmiento; 20, en el tramo San Juan-San Luis; y 141, que conecta San Juan con Chepes, en La Rioja.

Recomendaciones para circular

Desde el organismo recordaron que continúan vigentes las alertas meteorológicas en la provincia y solicitaron a los conductores mantener la máxima prudencia, especialmente durante la noche y en sectores de montaña.

Además, recomendaron respetar las señales viales y las indicaciones del personal que trabaja en los caminos. Antes de iniciar un viaje, los usuarios pueden consultar el estado actualizado de las rutas con Vialidad Nacional, Defensa Civil, la Policía de San Juan o Gendarmería Nacional.

Por último, recordaron la importancia de circular con las luces bajas encendidas, utilizar siempre el cinturón de seguridad y respetar las velocidades máximas permitidas.

El 9° Distrito San Juan de Vialidad Nacional mantiene una guardia permanente para atender las situaciones que puedan afectar la circulación en la red vial nacional.