La Subsecretaría de Trabajo podría convocar a una audiencia entre la UTA y las empresas. El transporte público seguía paralizado este miércoles en San Juan.

El conflicto por el transporte público en San Juan podría entrar en una instancia formal de negociación en las próximas horas. Tras varias horas de retención de servicios por parte de la UTA, la Subsecretaría de Trabajo analizaría convocar a una audiencia de conciliación obligatoria para acercar posiciones entre el gremio y las empresas.

La eventual medida permitiría reunir en una misma mesa a la Unión Tranviarios Automotor y a los representantes de las compañías nucleadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). El objetivo sería encauzar el reclamo salarial de los choferes y abrir una negociación bajo un esquema formal. En este tipo de instancias, la autoridad laboral fija fecha y condiciones del encuentro entre las partes.

El escenario se produjo luego de una jornada en la que el gremio mantuvo los colectivos fuera de circulación por la falta de respuestas a su planteo sobre diferencias salariales vinculadas al acuerdo alcanzado entre la UTA y FATAP. La medida afectó la prestación del servicio urbano y dejó sin funcionamiento a la RedTulum durante buena parte del día.

La posición empresaria Desde ATAP sostuvieron que las empresas abonaron los salarios de septiembre dentro del plazo legal y explicaron que el nuevo acuerdo salarial implicó mayores costos para las compañías. Además, plantearon la necesidad de avanzar en una instancia de diálogo para analizar la situación y buscar una salida al conflicto.

Hasta las 13 de este miércoles 7 de octubre, las unidades de la RedTulum permanecían estacionadas y no había confirmación sobre el restablecimiento del servicio. Si la autoridad laboral concreta la convocatoria, la reunión podría definir si se destraba el reclamo y en qué condiciones se normaliza la circulación de colectivos en la provincia.