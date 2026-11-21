El Gobierno de San Juan anunció la suspensión de la Feria prevista para este sábado 21 de noviembre. Los espectáculos musicales en el Velódromo y el Estadio del Bicentenario se realizarán según lo programado, mientras que la Feria fue reprogramada para el lunes 23, con entrada gratuita.





La decisión alcanza a todas las actividades previstas en ese sector, incluidos los patios de comidas y los espectáculos de artistas locales.





Sin embargo, la programación de los shows principales continuará sin modificaciones. En el Velódromo Vicente Chancay, el espectáculo comenzará a las 21, mientras que las puertas se abrirán a las 20.





Por su parte, los recitales previstos en el Estadio del Bicentenario también se desarrollarán con normalidad. La apertura de puertas será a las 20 y los horarios anunciados son los siguientes:





23:00: Andrés Calamaro

00:15: Emprendedora

01:00: Diego Torres





Desde la organización informaron que las actividades suspendidas este sábado serán reprogramadas para el lunes 23 de noviembre. La propuesta se desarrollará a partir de las 19 y tendrá entrada gratuita.





En cuanto a la logística del evento, se confirmó que no habrá cambios en las zonas de estacionamiento ni en las paradas del servicio de transporte público RedTulum.





De esta manera, la Fiesta Nacional del Sol mantendrá sus principales espectáculos musicales, aunque con una modificación en el cronograma de la Feria debido a las condiciones meteorológicas.

La alerta meteorológica por fuertes vientos obligó a modificar parte de la agenda de la Fiesta Nacional del Sol 2026. A través de un comunicado, el Gobierno de San Juan y la organización del evento confirmaron que la Feria quedará suspendida durante la jornada de este sábado 21 de noviembre como medida preventiva.