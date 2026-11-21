El Ministerio de Salud desplegará actividades preventivas en su stand de la Fiesta Nacional del Sol 2026. Entre quienes participen habrá sorteos de mochilas de emergencia.

En el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Ministerio de Salud realizará en su stand actividades orientadas a la prevención y a la preparación familiar ante situaciones de emergencia.

La propuesta incluye capacitaciones de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), una técnica de intervención destinada a brindar conocimientos y herramientas para actuar con rapidez cuando una persona atraviesa una situación que pone en riesgo su vida.

Sorteos y equipamiento

Quienes participen de esas instancias podrán acceder a sorteos cuyo premio será una mochila de emergencia. Según la información oficial, ese kit estará equipado con elementos esenciales para asistir a una familia durante las primeras 72 horas de una contingencia.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de promoción de hábitos de prevención dentro de la feria provincial, con un formato que combina capacitación y participación del público. El objetivo declarado por la cartera sanitaria es que la visita al evento también funcione como instancia de aprendizaje sobre respuesta ante emergencias.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la propuesta busca que la participación en la Fiesta Nacional del Sol se traduzca en herramientas concretas para el cuidado de las familias sanjuaninas. La actividad quedará concentrada en el stand oficial de la cartera durante el desarrollo de la edición 2026.