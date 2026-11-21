Representantes de empresas internacionales de genética, organismos nacionales, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el sector privado mantuvieron una reunión para abordar los aspectos técnicos y regulatorios necesarios para facilitar la incorporación de nuevas variedades de genética.

Luego de haber realizado la mesa sectorial de agroindustria, se llevó adelante un encuentro estratégico que reunió a representantes de empresas internacionales de genética, organismos del Gobierno Nacional, funcionarios del Ministerio de Producción, productores y referentes del sector privado.





Durante el encuentro se abordaron los principales aspectos técnicos, normativos y administrativos que resultan necesarios para avanzar en la incorporación de material genético de empresas internacionales a la Argentina, con especial atención a las oportunidades que esto representa para el desarrollo y la innovación de la industria vitivinícola.





En ese sentido, se identificaron las necesidades planteadas por las empresas, se analizaron los procedimientos y las normativas vigentes de los organismos nacionales y se compartieron las modificaciones regulatorias previstas. Asimismo, se trabajó sobre posibles adecuaciones y mecanismos que permitan agilizar los procesos de incorporación de nuevo material genético, en función de los requerimientos del sector privado.





El encuentro permitió avanzar sobre diferentes cuestiones que requieren la intervención y coordinación de áreas específicas del INASE y el SENASA, generando un espacio de diálogo técnico para encontrar soluciones y facilitar el desarrollo de nuevas oportunidades productivas.





Como resultado, se estableció una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno Provincial, el Gobierno Nacional y las empresas participantes, con el objetivo de dar continuidad a los temas planteados y avanzar en acciones concretas.





“Esta articulación público-privada representa un paso importante para fortalecer la innovación, incorporar nuevas tecnologías y potenciar la competitividad de la vitivinicultura argentina, consolidando las condiciones necesarias para el crecimiento y la evolución de toda la cadena productiva”, destacó Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria.





Por parte del gobierno nacional, estuvieron presentes Martín Fernández, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y Martín Gustavo Giaccio, subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores.