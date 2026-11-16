El intendente Carlos Munisaga encabezó la primera reunión entre el COPRE provincial y el COEM municipal, donde se presentaron los avances del plan de contingencias, las obras preventivas y las acciones de asistencia comunitaria. Las autoridades provinciales reconocieron el nivel de organización del municipio y reafirmaron el compromiso de trabajar articuladamente frente a posibles fenómenos climáticos.

La Municipalidad de Rawson llevó adelante la primera reunión de trabajo entre el Comité Provincial de Prevención y Emergencia (COPRE) y el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Gobierno de San Juan y el municipio frente a las posibles consecuencias del fenómeno climático de El Niño, especialmente las lluvias intensas, el incremento de los caudales y los riesgos de inundaciones.





El encuentro se desarrolló en el Centro de Convenciones Libertadores de América y estuvo encabezado por el intendente Carlos Munisaga, junto al jefe de Asesores del Gobierno provincial e integrante del COPRE, Rodolfo Colombo, y el director de Protección Civil de San Juan, Diego Morales. Durante la jornada, los equipos municipales presentaron los avances del plan de contingencias, las intervenciones territoriales y los mecanismos de respuesta previstos para proteger a las comunidades más vulnerables.





La iniciativa forma parte de Rawson Se Prepara, el programa impulsado por la gestión de Munisaga para fortalecer la prevención, la organización institucional y la capacidad de respuesta ante emergencias. El departamento cuenta con un COEM estructurado mediante una ordenanza aprobada en 2025 y con una brigada estable de Protección Civil integrada por 12 agentes capacitados para intervenir ante incendios, inundaciones, rescates y otras contingencias.





La mesa de autoridades contó con la participación del presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado; la vicepresidenta primera, Adriana Díaz; el secretario de Gobierno y Desarrollo Económico, Sebastián Chirino; la secretaria de Desarrollo Humano Integral, Graciela Yáñez; el secretario de Obras y Servicios, Facundo Cosma; el secretario de Hacienda y Finanzas, Rubén Rueda; los subsecretarios Mauricio Gómez, Caupolicán Nievas y Julio Quattropani; y el coordinador de Protección Civil municipal, Ricardo Giménez.





También participaron representantes de las áreas provinciales de Emergencias Sanitarias y Gestión de Riesgo, y de Emergencia y Política Alimentaria, entre ellos Ana Laura Ameglio; concejales y funcionarios municipales; el comisario inspector Fabián Báez, jefe del Departamento Policial N.º 5; el comisario David Rizio, jefe de la Comisaría 6.ª; Rolando Paredes, representante del Departamento de Hidráulica; Pedro Farías, de la Agencia Federal de Emergencias; y Santiago Lescano, responsable de la Comunal de Rawson.





Durante la apertura, Munisaga destacó la importancia de anticiparse a las contingencias y construir respuestas adaptadas a las características del territorio. En ese sentido, expresó: “Esta reunión nos permite evaluar cómo se está desarrollando nuestro plan de contingencias frente al fenómeno de El Niño. Venimos trabajando junto al Gobierno provincial, identificando amenazas, debilidades y desafíos, planificando las operaciones y coordinando los recursos necesarios para estar preparados ante las situaciones climáticas que puedan presentarse”.





Asimismo, el jefe comunal puso en valor el trabajo de los equipos municipales: “Rawson cuenta con un cuerpo estable de Protección Civil, integrado por 12 agentes preparados y entrenados que trabajan todos los días atendiendo emergencias. A partir de esa experiencia hemos organizado un sistema que involucra a todas las áreas municipales, desde Obras y Servicios hasta Desarrollo Humano, Hacienda y Transformación Digital, porque la prevención requiere planificación, coordinación y compromiso permanente”.





Finalmente, Munisaga remarcó la importancia del trabajo comunitario: “Nuestro objetivo es llegar antes de que ocurra la emergencia. Estamos trabajando con las familias, las instituciones vecinales, las fuerzas de seguridad y las organizaciones religiosas para tener identificadas las necesidades y los lugares que podrían utilizarse ante una eventual evacuación. No sabemos cuál será la dimensión de este fenómeno, pero tenemos la responsabilidad de prepararnos de la mejor manera posible”.





Uno de los principales avances presentados durante la reunión corresponde al trabajo de la Secretaría de Obras y Servicios, que durante los últimos 31 días desplegó diez cuadrillas de entre seis y siete trabajadores para ejecutar tareas de limpieza, desmalezamiento, profundización de cunetas y recuperación de desagües.





Las intervenciones alcanzaron aproximadamente 14.980 metros de cunetas, 13 calles y cinco barrios, con la extracción de unas 3.500 toneladas de material mediante alrededor de 120 viajes de transporte. Para estas tareas se utilizaron equipos municipales, maquinaria alquilada y una batea facilitada por el Departamento de Hidráulica provincial.





Entre los sectores intervenidos se encuentran los barrios CGT, Edilco y Teniente Silva, además de distintos tramos de calles Mendoza, Güemes, Perona, Progreso y otras arterias. También se avanzó en la recuperación del drenaje Chaparro, con un 40% de los trabajos ejecutados, y en sectores de Calle 5, donde se busca mejorar el escurrimiento del agua hacia las zonas de desagüe.





A estas acciones se suman obras de nivelación, compactación y relleno para corregir pendientes, construcción y recuperación de desagües, profundización de cunetas y ejecución de pozos blancos que favorecen la infiltración del agua. Los trabajos apuntan a reducir los anegamientos tanto en zonas urbanas como rurales del departamento.





Otro de los ejes centrales fue el abordaje social preventivo, mediante el cual equipos municipales recorrieron aproximadamente 200 viviendas de sectores considerados de mayor vulnerabilidad, principalmente en Médano de Oro y El Medanito.





Los relevamientos alcanzaron sectores como Villa Navidad, Villa Esperanza, Barrio Quintian, Callejón La Troja, Los Surgentes, Colonia Sarmiento, Colonia Rodas y Cristo Pobre. En cada domicilio se evaluaron las condiciones habitacionales, el estado de los techos, las necesidades de materiales y las posibilidades de evacuación ante una emergencia.





El operativo contó con la participación de personal de Desarrollo Humano Integral, Protección Civil, albañiles y electricistas, además de acciones complementarias de limpieza y prevención sanitaria. También se avanzó en convenios con ferreterías locales para facilitar a las familias la compra de materiales destinados a reparaciones preventivas, con descuentos de al menos el 15%.





La información recopilada permite identificar viviendas con mayores riesgos, establecer contactos familiares para eventuales autoevacuaciones y coordinar anticipadamente la asistencia. El municipio prevé extender estos relevamientos a otros sectores urbanos, como Villa San Damián, Villa Hipódromo y Lote Hogar 32.





A través de la Subsecretaría de Transformación Digital, el municipio desarrolló herramientas tecnológicas que permiten visualizar mapas de riesgo, identificar zonas históricamente afectadas por anegamientos y registrar los reclamos vecinales en tiempo real.





El sistema utiliza información acumulada durante los últimos dos años y medio, incluyendo los antecedentes de las tormentas de agosto de 2025, cuando se registraron 785 incidentes durante cuatro jornadas de precipitaciones.





Mediante estos tableros digitales, los equipos del COEM pueden localizar las demandas, analizar su gravedad y derivarlas inmediatamente a las áreas responsables, optimizando recursos y tiempos de respuesta. También se elaboraron protocolos de actuación, mapas georreferenciados y un manual de funciones que establece responsabilidades específicas para cada etapa de una emergencia.





El plan contempla tres niveles de organización —estratégico, táctico y operativo—, un Plan de Acción de Emergencia (PAE) y protocolos de alerta progresiva. Además, los equipos municipales participaron de capacitaciones junto a la Agencia Federal de Emergencias y avanzaron en la articulación con instituciones comunitarias, organizaciones sociales y radioaficionados voluntarios.









Tras la presentación municipal, Rodolfo Colombo felicitó al intendente y a los equipos de trabajo por el nivel de organización alcanzado. “Hay departamentos que nos generan preocupación y otros que nos enorgullecen por cómo vienen trabajando. Rawson es uno de los que nos enorgullece. Tener un plan de contingencias aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante, una brigada de emergencia permanente y un sistema tecnológico que permite conocer las necesidades de cada familia demuestra una preparación muy importante”, sostuvo.





En otro tramo de su intervención, el funcionario provincial subrayó la necesidad de sostener el trabajo conjunto: “Lo mejor que podemos hacer como comunidad es organizarnos y entender que esto no es una cuestión de colores políticos. Tenemos que estar todos del mismo lado, ayudando especialmente a los más vulnerables. Todo lo que se está haciendo en Rawson es fundamental para mitigar las consecuencias de lo que pueda venir. Cuenten con la Provincia y con el COPRE para acompañarlos antes, durante y después de cualquier emergencia”.





Por su parte, Diego Morales, director de Protección Civil de San Juan, valoró la experiencia y preparación de los equipos rawsinos: “Nos vamos muy tranquilos después de conocer el trabajo que viene realizando Rawson. Es un departamento que cuenta con personal capacitado, planes de contingencia, protocolos y una estructura operativa preparada para actuar. Quiero felicitar al intendente Carlos Munisaga y a todo su equipo, y transmitirles que desde el Gobierno provincial vamos a estar trabajando codo a codo con ustedes ante cualquier emergencia”.





Durante el encuentro también se abordó la necesidad de fortalecer los protocolos de autoevacuación y evacuación asistida, priorizando la identificación de familiares o personas de confianza que puedan recibir a vecinos afectados. En caso de requerirse centros de evacuación, se avanzará en la coordinación con instituciones religiosas que ofrecieron sus instalaciones, junto con organismos provinciales responsables de la asistencia social, la seguridad y la atención sanitaria.





Asimismo, se destacó la importancia de reforzar las comunicaciones entre Protección Civil municipal, la Policía de San Juan y el COPRE, realizar simulacros y promover que las familias cuenten con su mochila de emergencia, documentación, medicamentos y elementos esenciales.





La jornada concluyó con el compromiso de profundizar la articulación entre Provincia y Municipio, continuar las tareas preventivas y fortalecer los mecanismos de alerta y asistencia comunitaria, con el objetivo de que Rawson esté preparado para responder de manera rápida, organizada y eficiente ante cualquier contingencia climática.