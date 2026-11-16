En el Mercado de Abasto, el tomate se vende a $2.000 el kilo y hay promociones en verduras. También aparece durazno sanjuanino y preocupa el melón en Sarmiento.

En un relevamiento de Radio Mil20 en la feria del Mercado de Abasto de Capital, los puesteros informaron que los precios se mantienen y que hay productos de temporada con buena salida. El dato más visible fue la baja del tomate, que pasó a venderse a $2.000 el kilo, después de haber estado entre $3.000 y $4.000 la semana anterior, según uno de los vendedores consultados. En paralelo, se registraron ofertas en verduras y la presencia de durazno sanjuanino en los puestos.

El recorrido se hizo al inicio de una nueva semana, en un contexto de consultas por el costo de los alimentos. Los comerciantes señalaron que la feria ofrece mercadería fresca y que, por ahora, los valores no muestran cambios bruscos. Chicho, uno de los puesteros, explicó que el precio del tomate depende de la oferta disponible: “Si entra mucho, baja; y si entra poco, sube”. También indicó que todavía no hay una presencia importante de tomate sanjuanino a valores accesibles y que buena parte de la oferta proviene del norte del país.

Verduras con promociones

Entre los precios relevados, se anotaron 2 lechugas por $1.000, 2 paquetes de acelga por $1.000 o $1.500, según la oferta, y 2 kilos de zapallitos por $1.000. También se ofrecieron papa a $1.000 el kilo, zanahoria a $800, zapallo a $1.000, 2 kilos de cebolla por $1.500, 2 kilos de camote por $2.000, choclo a $1.000 y pimiento a $5.000 el kilo. El mismo vendedor señaló que con $2.000 se puede comprar aproximadamente una docena de zapallitos, producto que destacó por su precio para preparar comidas de consumo habitual.

Frutas de temporada

En el sector de frutas también hubo precios definidos para distintos productos. La naranja se ofreció a $1.500 el kilo, la manzana a $2.000, la banana a $3.000, la frutilla a $5.000, la sandía a $1.000, la cereza a $10.000 y la alcayota a $1.500. El durazno sanjuanino, identificado como una variedad pequeña de Albardón y de la zona de Las Tapias, también se vendió a $2.000 el kilo. Según el puestero consultado, esa fruta también se conoce como durazno de San Cayetano.

El mismo comerciante sostuvo que el precio de la cereza podría bajar a medida que aumente el ingreso de mercadería durante la temporada. Además, señaló que los espárragos están terminando su ciclo de producción y que por ese motivo sus valores tienden a subir antes de que comience una nueva etapa de cosecha. En tanto, la albahaca ya empezó a aparecer en los puestos y se consigue a $1.000 el paquete, en una oferta que acompaña la llegada de productos frescos de estación.

Riesgo en Sarmiento

La recorrida también dejó una advertencia sobre la producción de melón en Sarmiento, tras las lluvias registradas durante el fin de semana. Chicho, que dijo mantener contacto con productores de esa zona, aseguró que el temporal habría provocado daños importantes en los cultivos y estimó que las pérdidas podrían alcanzar al 80% de la producción. “Los productores me han hecho el melón pelota”, expresó al describir el impacto de las precipitaciones. La situación preocupa porque el melón sanjuanino integra la oferta estacional de la provincia y parte de la producción también se comercializa fuera de San Juan.

El relevamiento permitió, así, registrar precios vigentes en la feria de Capital y ubicar dos variables para seguir de cerca: la evolución del tomate, que depende del ingreso de mercadería, y el efecto de las lluvias sobre los cultivos de melón en Sarmiento. En ambos casos, el comportamiento de la oferta será determinante para los valores de las próximas semanas.