La organización de la Fiesta Nacional del Sol 2026 dio a conocer el listado de objetos permitidos y prohibidos para ingresar al predio.





Las disposiciones buscan garantizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de quienes participen de una nueva edición de la celebración más importante de San Juan.





En el marco de los preparativos para la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se desarrollará del 19 al 22 de noviembre bajo la temática Parque Triásico, la organización informó cuáles son los elementos que el público podrá llevar y cuáles estarán restringidos durante las jornadas de feria y espectáculos en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito.





Con el objetivo de facilitar el acceso y garantizar una experiencia segura para todos los asistentes, se recomienda revisar las disposiciones antes de concurrir al evento.





Elementos permitidos





Los asistentes podrán ingresar con los siguientes objetos:





* Mate y termo: se permitirá su ingreso siempre que estén vacíos.

* Botellas vacías: el predio contará con puestos de hidratación para recargarlas.

* Protector solar y repelente.

* Productos de higiene personal.

* Coches de bebé.

* Mantas o almohadones pequeños.

* Largavistas.

* Medicamentos o alimentos especiales.

* Riñoneras o mochilas medianas.

* Baterías portátiles y cables de carga para dispositivos electrónicos.





Elementos prohibidos





Por razones de seguridad y organización, no estará permitido ingresar con:





* Sustancias ilegales.

* Bebidas alcohólicas o energéticas.

* Termos con líquido.

* Sillas, reposeras, heladeritas o carpas.

* Monopatines y bicicletas.

* Punteros láser.

* Banderas con palos.

* Equipos profesionales de fotografía.

* Pirotecnia o elementos punzantes.

* Sombrillas.

* Cadenas.

* Drones.

* Pelotas.

* Animales.





Recomendaciones para el ingreso





Desde la organización se solicita al público respetar las disposiciones establecidas y colaborar con el personal encargado de los controles de acceso.





Asimismo, se recuerda que habrá puestos de hidratación dentro del predio, por lo que se recomienda llevar botellas vacías para recargarlas durante la jornada.





La Fiesta Nacional del Sol 2026 reunirá propuestas culturales, artísticas, gastronómicas y recreativas para disfrutar en familia y con amigos. El cumplimiento de estas medidas permitirá agilizar el ingreso y contribuir al desarrollo seguro y ordenado del evento.