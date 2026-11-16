La productora de seguros Mabel Yanzón explicó en Radio Mil20 qué coberturas permiten proteger los vehículos ante una tormenta de granizo en San Juan, cuánto pueden costar y qué condiciones exigen las compañías. También advirtió que algunas reparaciones por ese tipo de daños superan el millón y medio de pesos.

La consulta se volvió más frecuente ante la temporada de tormentas y el riesgo de daños materiales sobre automóviles, aunque no todas las pólizas incluyen esa protección. Yanzón precisó que, para tener cobertura frente al granizo, es necesario contratar una cláusula específica y verificar que figure en el contrato. Según indicó, cuando está incorporada, contempla daños parciales y totales derivados de ese fenómeno.

Precios y alcance

La especialista señaló que la cobertura suele incorporarse junto con otras, como robo e incendio, por lo que el valor final depende del vehículo y de la aseguradora. Estimó que, según la compañía, el modelo y el año del auto, hay pólizas desde los 35.000 o 40.000 pesos mensuales, mientras que otras se ubican entre 40.000 y 50.000 pesos. También aclaró que no existe una tarifa única, porque cada firma fija sus propias condiciones.

Yanzón vinculó esa contratación con el costo de los arreglos, al advertir que hoy hay reparaciones por daños de granizo que superan el millón y medio de pesos. Además, explicó que los perjuicios no se limitan a abolladuras en la chapa, sino que pueden incluir roturas de parabrisas y faros. En ese marco, la relación entre prima mensual y costo de reparación aparece como el dato central para evaluar la conveniencia de la cobertura.

Qué revisar antes de contratar

La productora remarcó que no alcanza con un seguro contra terceros o una póliza básica. Para ampliar la protección contra granizo, sostuvo que el tomador debe pedirla expresamente y revisar que esté incluida en la documentación. En caso de modificar una póliza ya vigente, indicó que las compañías suelen pedir fotografías previas para constatar el estado del vehículo y detectar daños anteriores.

“Hay que verificar que no tenga daño anterior”, explicó Yanzón. Agregó que, si el automóvil ya presenta abolladuras o tiene el parabrisas dañado, la aseguradora puede aceptar la cobertura bajo determinadas condiciones o reconocer solo un porcentaje de un daño nuevo. También aclaró que estas pólizas no tienen período de carencia y comienzan a regir desde el momento de la contratación, siempre que el pago esté al día. En Argentina, además, el vencimiento opera a las 12 del mediodía de la fecha correspondiente.

Granizo y otros fenómenos

Durante la entrevista, Yanzón diferenció el granizo de otras contingencias climáticas que también afectan a la provincia. Señaló que una cobertura por granizo no implica protección automática frente a crecientes o bajadas de agua, porque se trata de riesgos distintos. “Granizo es granizo”, sostuvo al explicar que los daños por inundación o arrastre del vehículo requieren otra cobertura o un análisis específico de la póliza contratada.

La productora indicó que algunas aseguradoras ofrecen paquetes que incluyen granizo, lluvias, vendavales, tornados y huracanes, pero no todas trabajan con las mismas condiciones. También señaló que, si un vehículo asegurado en San Juan sufre daños en otra provincia, en términos generales la cobertura rige en todo el territorio argentino. Incluso, según dijo, varias compañías extienden la protección a países limítrofes. Como cierre, insistió en que el precio depende de la ubicación del riesgo y que las tarifas pueden variar entre provincias como San Juan y Mendoza.