La tarde de este jueves dejó anegamientos en Rodeo, con sectores afectados en Iglesia. Hubo granizo, correntadas de agua y barro y advertencias para circular.

La avenida Santo Domingo de Guzmán, en Rodeo, quedó entre los sectores más afectados por el agua que dejó una intensa tormenta registrada durante la tarde de este jueves en el departamento Iglesia. El arrastre de sedimentos por las calles generó preocupación entre los vecinos en una jornada marcada por la inestabilidad climática.

El episodio comenzó después de las 17:20, cuando una caída de granizo sin lluvia previa afectó distintos puntos de la localidad. Los barrios América y Cantoni, junto con el sector de San Luis, estuvieron entre las zonas donde el fenómeno se sintió con mayor intensidad. La secuencia inicial derivó luego en precipitaciones más fuertes.

Posteriormente, las lluvias se intensificaron y dieron lugar a una fuerte bajada de agua y barro que anegó calles y complicó la circulación. Las imágenes registradas en Rodeo mostraron la magnitud de las corrientes que avanzaron por la vía pública. La situación también presentó diferencias según el sector del departamento.

Distribución desigual

En Colola se reportaron lluvias abundantes, mientras que en las inmediaciones del dique Cuesta del Viento no se registraron precipitaciones durante las primeras horas del fenómeno. Esa variación territorial dejó un cuadro dispar dentro del mismo departamento, con zonas afectadas y otras sin impacto inmediato.

Riesgos en la circulación

Ante la presencia de agua en movimiento y acumulaciones de barro, las autoridades recomendaron evitar desplazamientos innecesarios y no intentar atravesar badenes ni calles anegadas. La advertencia apuntó a prevenir accidentes en sectores donde las corrientes pueden aumentar de intensidad en pocos minutos. También se pidió no cruzar por lugares donde el agua circule con fuerza, debido al riesgo que representa el escurrimiento.

Los organismos de emergencia y las autoridades departamentales permanecen atentos a la evolución de las condiciones meteorológicas y a las posibles consecuencias sobre caminos e infraestructura. El monitoreo busca identificar los sectores más comprometidos y determinar si es necesario brindar asistencia a los habitantes afectados. En ese marco, la evolución del tiempo seguirá siendo la variable central para definir eventuales intervenciones en Iglesia.