La actividad será el 19 de noviembre en el colegio y reunirá proyectos y talentos de estudiantes de 6° C. La recaudación se destinará a mejorar la iluminación del espacio deportivo.

Los alumnos de 6° C del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús organizaron una muestra de proyectos y talentos para reunir fondos destinados a mejorar la iluminación del polideportivo de la institución. La actividad se realizará el 19 de noviembre, entre las 19 y las 21:30, en las instalaciones del establecimiento.

La propuesta fue difundida a través de un video en el que los estudiantes convocaron a las familias y a la comunidad a participar de la jornada. El objetivo económico es concreto: financiar la instalación de una mejor iluminación en un espacio que es utilizado por los alumnos para distintas actividades deportivas y escolares. En ese marco, la muestra funcionará también como exhibición de trabajos, habilidades y producciones elaboradas por los propios estudiantes.

Valores de ingreso

Según informaron desde la organización, las entradas tendrán un valor de $5.000 para el público general. Los niños de entre 6 y 12 años abonarán $1.500, mientras que los alumnos y los menores de edad ingresarán sin costo.

La iniciativa se inscribe en una modalidad de trabajo escolar que combina participación estudiantil, exposición de contenidos y recaudación de recursos para infraestructura interna. En este caso, el destino de los fondos está vinculado a una mejora puntual del polideportivo, un espacio central para la actividad física y recreativa del colegio.

La convocatoria quedó fijada para el 19 de noviembre en el propio establecimiento, con un horario de funcionamiento de 19 a 21:30. Desde la organización señalaron que la participación de la comunidad será clave para sostener el proyecto de mejora del espacio deportivo.