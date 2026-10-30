El ciclo será el viernes y el sábado en templos de San Juan. La entrada consistirá en alimentos no perecederos o pañales, según la función.

El Centro de Creación Artística Coral de la Universidad Nacional de San Juan organizó dos conciertos solidarios para este fin de semana, con entrada a cambio de donaciones destinadas a Cáritas y al Cuerpo Voluntario de Niños (CUVONI). Las funciones se realizarán en San Juan porque el Auditorio Juan Victoria está en obras de refacción, según informó Carlos Cruz, director del organismo coral. La propuesta reunirá coros locales y de Mendoza en dos espacios religiosos de la capital provincial.

El primer concierto será este viernes a las 21 en la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. Actuará el Coro Preuniversitario, integrado por unos 40 adolescentes, junto al coro Gilda Cosma de Lede, de una escuela secundaria de Maipú, Mendoza. Para ingresar, el público deberá llevar un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas.

El director del Coro Preuniversitario, Francisco Castillo, detalló el repertorio previsto para esa noche. “Tenemos música latinoamericana, música renacentista también traen ellos. Pasamos desde música colombiana, música argentina, música también del siglo XV europeo”, dijo. La programación combina obras de distintos períodos y procedencias, en una articulación entre formaciones juveniles de San Juan y Mendoza.

Segunda función y destino de la ayuda

La segunda función será el sábado en la Parroquia de Luján. Allí se presentará el Coro Vocacional, dirigido por Mónica, junto al grupo Estudio Vocal Universitario (EVU), también de Mendoza. En este caso, la entrada será a beneficio de CUVONI, el voluntariado que acompaña a chicos internados en hospitales públicos de la provincia.

La presidenta de CUVONI, Cristina Recio, precisó que el pedido es de pañales en paquetes cerrados. “Hemos decidido pedir pañales, que es lo que más necesitamos por el momento. Cualquier tipo de pañales: grande, chico, mediano, en paquetes cerrados”, explicó. Recio también indicó que el voluntariado está integrado por 40 voluntarias y que trabaja en el Hospital Rawson y en el Hospital Marcial Quiroga.

Según Recio, la organización lleva 30 años de tarea en el Rawson y poco más de un año en el Marcial Quiroga. “La misión hermosa que tenemos todos los voluntariados es rescatar y volver, que el chico vuelva a tener su infancia que la pierde durante la internación”, afirmó. La actividad solidaria quedará así concentrada en dos jornadas consecutivas, con donaciones distintas según la sede y el beneficiario de cada función.