El Gobierno provincial afirmó que no habrá cambios en la producción ni en los puestos de trabajo. La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata y espera autorización regulatoria.

La fábrica que Clorox tiene en Chimbas continuará funcionando y mantendrá la elaboración de aerosoles de la marca Poett, según confirmó el secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín. El funcionario provincial sostuvo que el cambio de propietarios no tendrá, por el momento, efectos sobre la actividad industrial en San Juan. También señaló que la planta seguirá con su esquema actual de producción y empleo.

La operación quedó en manos de Molinos Río de la Plata, empresa del Grupo Pérez Companc, que incorporó los negocios de Clorox en Argentina, Uruguay y Paraguay. El acuerdo comprende plantas industriales, centros de distribución y marcas comerciales de la compañía en la región. En términos de alcance empresarial, la compra amplía la presencia de Molinos más allá de su negocio tradicional de alimentos.

En el caso sanjuanino, Alejandro Martín explicó que en la planta de Chimbas se concentra la fabricación de aerosoles Poett y que ese proceso no puede trasladarse a la planta bonaerense, porque no cuenta con las condiciones para desarrollarlo. Ese dato es central para la continuidad operativa local, ya que vincula la producción con una infraestructura específica instalada en la provincia. Según el funcionario, allí trabajan actualmente entre 60 y 70 personas.

Alcance regulatorio

Martín indicó que la transacción ya fue cerrada entre las partes y presentada ante la Comisión Nacional de Valores y las autoridades de Defensa de la Competencia para su evaluación y autorización. Ese paso administrativo es el que define la validez formal del cambio de control y la eventual aprobación de la operación. Mientras tanto, la planta sanjuanina seguirá bajo el esquema productivo vigente.

Impacto sectorial

La adquisición también modifica la inserción de Molinos Río de la Plata en San Juan, donde ya tenía presencia a través de su negocio de alimentos, en particular con Granja del Sol. Con esta compra, el grupo ingresa al mercado de productos de limpieza y cuidado del hogar, que incluye marcas como Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer y Selton. Para la provincia, el dato relevante es la continuidad de una planta que concentra una parte específica de la producción nacional y sostiene empleo industrial en Chimbas.