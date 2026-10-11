Vialidad Nacional informó que los caminos de la provincia se encuentran habilitados, aunque las condiciones climáticas en zonas cordilleranas pueden complicar la circulación. Recomiendan reducir la velocidad, mantener las luces bajas encendidas y aumentar la distancia de seguridad.

Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables, según el informe emitido este domingo 11 de octubre, a las 5.30, por Prensa, Relaciones Públicas e Institucionales del 9.º Distrito San Juan de Vialidad Nacional.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que las bajas temperaturas y las condiciones climáticas cambiantes pueden generar complicaciones en los caminos cordilleranos, donde podrían registrarse sectores con calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvias y bancos de niebla aislados, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Las rutas que requieren mayor precaución

De acuerdo con el reporte oficial, los conductores deberán circular con especial atención en los siguientes tramos:

Ruta Nacional 149: sectores correspondientes a los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia.

Ruta Nacional 40 Norte: tramo entre San Juan y Jáchal, y desde Huaco hasta el límite con La Rioja.

Ruta Nacional 150: recorrido entre Jáchal y Rodeo, además de la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto.

Ruta Nacional 141: tramo de conexión con La Rioja, donde algunos sectores pueden presentar visibilidad reducida por bancos de niebla.

Accesos y rutas de vinculación

En cuanto a los accesos urbanos y las rutas de conexión, Vialidad Nacional informó que la RN 20, hacia San Luis; la RN 40 Sur, hacia Mendoza; la RN 153, entre Pedernal y Los Berros; y la A014, avenida de Circunvalación, se encuentran transitables.

No obstante, se solicita circular con velocidad moderada y prestar atención a la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.

Recomendaciones para viajar seguro

Ante el escenario climático, Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos.

Asimismo, se recuerda que las condiciones pueden variar a lo largo del recorrido, especialmente en zonas de montaña, por lo que es fundamental conducir con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.

Finalmente, desde el organismo destacaron la importancia de priorizar la seguridad vial y recurrir a las autoridades provinciales o nacionales presentes en las rutas ante cualquier consulta o eventualidad.