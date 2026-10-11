Todas las rutas nacionales de la provincia de San Juan se encuentran transitables, según el informe emitido este domingo 11 de octubre, a las 5.30, por Prensa, Relaciones Públicas e Institucionales del 9.º Distrito San Juan de Vialidad Nacional.
Sin embargo, las autoridades advirtieron que las bajas temperaturas y las condiciones climáticas cambiantes pueden generar complicaciones en los caminos cordilleranos, donde podrían registrarse sectores con calzada congelada, nieve, agua nieve, lluvias y bancos de niebla aislados, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Las rutas que requieren mayor precaución
De acuerdo con el reporte oficial, los conductores deberán circular con especial atención en los siguientes tramos:
- Ruta Nacional 149: sectores correspondientes a los departamentos cordilleranos de Calingasta e Iglesia.
- Ruta Nacional 40 Norte: tramo entre San Juan y Jáchal, y desde Huaco hasta el límite con La Rioja.
- Ruta Nacional 150: recorrido entre Jáchal y Rodeo, además de la conexión desde Jáchal hacia Ischigualasto.
- Ruta Nacional 141: tramo de conexión con La Rioja, donde algunos sectores pueden presentar visibilidad reducida por bancos de niebla.
Accesos y rutas de vinculación
En cuanto a los accesos urbanos y las rutas de conexión, Vialidad Nacional informó que la RN 20, hacia San Luis; la RN 40 Sur, hacia Mendoza; la RN 153, entre Pedernal y Los Berros; y la A014, avenida de Circunvalación, se encuentran transitables.
No obstante, se solicita circular con velocidad moderada y prestar atención a la presencia de equipos y personal vial que realizan inspecciones y tareas de mantenimiento de rutina.
Recomendaciones para viajar seguro
Ante el escenario climático, Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad de manera gradual, mantener las luces bajas encendidas y ampliar la distancia de seguridad entre vehículos.
Asimismo, se recuerda que las condiciones pueden variar a lo largo del recorrido, especialmente en zonas de montaña, por lo que es fundamental conducir con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades.
Finalmente, desde el organismo destacaron la importancia de priorizar la seguridad vial y recurrir a las autoridades provinciales o nacionales presentes en las rutas ante cualquier consulta o eventualidad.