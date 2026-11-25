La Municipalidad inició un operativo de limpieza en sectores del cauce para remover basura y escombros. La medida se da mientras sigue prohibido ingresar al agua.

El aumento del caudal del río San Juan llevó a la Municipalidad de Chimbas a poner en marcha un operativo de limpieza en la Costanera para retirar residuos domiciliarios y escombros acumulados en distintos sectores del cauce. La intervención busca despejar la zona y reducir riesgos ante una eventual crecida.

Los trabajos comenzaron este martes en las inmediaciones del Lote Hogar 62 y el Loteo San Julián, donde personal municipal y maquinaria retiraron basura domiciliaria y restos de materiales de construcción. Según el municipio, esos elementos estaban distribuidos en varios puntos del área por donde circula el agua.

La preocupación oficial no se limita a la higiene del espacio público. La acumulación de residuos y escombros puede obstaculizar el escurrimiento del agua y generar situaciones de riesgo en un contexto de mayor circulación del río. En ese marco, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencias (Copre) informó que el Departamento de Hidráulica elevó la erogación del dique Ignacio de la Roza de 10 a 15 metros cúbicos por segundo.

Restricciones vigentes

La modificación del caudal responde a maniobras del Gobierno provincial y al aporte de agua generado por el deshielo en la cordillera, según la información oficial difundida. En paralelo, el municipio advirtió que la limpieza no altera las restricciones vigentes sobre el uso del río. La prohibición de ingresar al agua sigue activa en toda la Costanera de Chimbas.

Controles y próximos trabajos

La comuna señaló además que durante el último fin de semana numerosas familias se acercaron a la Costanera para permanecer junto al río e incluso bañarse, pese a la prohibición expresa. Frente a ese escenario, pidió mantener despejados los sectores cercanos al cauce y evitar arrojar residuos o escombros en la zona.

La Municipalidad adelantó que las tareas continuarán durante los próximos días en otros tramos de la Costanera hasta completar la limpieza. También recordó que la restricción alcanza a las actividades deportivas y recreativas en las inmediaciones del cauce, y recomendó a los adultos mantener vigilancia sobre los niños, respetar la señalización y atender las advertencias de los organismos de seguridad.