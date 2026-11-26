La propuesta recorrerá las distintas etapas de la legendaria banda británica. La función será este sábado 28 de noviembre, a las 21:30 h, en el Teatro Sarmiento.

En el marco del cierre de su 44ª temporada, Mozarteum Argentino filial San Juan presentará "The Beatles Sinfónico Coral" , un espectáculo de gran despliegue artístico que invita al público local a redescubrir el repertorio del cuarteto de Liverpool desde una perspectiva sonora renovada, integrando la potencia de una orquesta con la calidez de las voces corales. La música popular y la académica volverán a darse la mano en San Juan en una velada que promete emoción y nostalgia.

La cita tendrá lugar este sábado 28 de noviembre, a partir de las 21:30 h, en el escenario del Teatro Sarmiento . El programa musical fue diseñado como un viaje cronológico por las distintas etapas creativas del legendario grupo británico: desde la frescura de sus primeros éxitos como Love Me Do, She Loves You y A Hard Day's Night, hasta las composiciones más complejas e inmortalizadas por generaciones como Yesterday, Eleanor Rigby, Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Something, Let It Be y Hey Jude.

Quienes deseen asistir a esta noche de gala y celebrar el legado musical de The Beatles ya pueden adquirir sus localidades de manera online a través de la plataforma Avantti.

Asimismo, se encuentran disponibles de forma presencial en la oficina del Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste, local 5) en el horario de 9 a 12:30, y en la boletería del Teatro Sarmiento el mismo día de la función a partir de las 19 h.