La aplicación Musify Social, creada por el sanjuanino Martín Barraza, de 20 años, incorporó compatibilidad con iPhone después de haber iniciado su recorrido en dispositivos Android. La actualización amplía el alcance de una plataforma que combina música, tecnología y vínculos sociales a través de un mapa interactivo. El proyecto busca llegar a usuarios de distintos puntos del mundo y sumar nuevas descargas con una versión disponible para el ecosistema de Apple.

Cómo funciona

La propuesta opera como una red social musical en la que los usuarios pueden ver qué canciones y artistas aparecen en el mapa, visitar perfiles, seguir a otras personas, dejar mensajes y abrir conversaciones privadas. También permite publicar cápsulas musicales, definidas como una especie de grafiti digital en el que se comparte una canción y otros usuarios pueden comentar. Para usar todas las funciones, la plataforma admite vincular una cuenta de Last.fm con servicios de reproducción como Spotify, YouTube Music, Apple Music y Tidal.

Origen del proyecto

Barraza contó a TELESOL DIARIO que la idea surgió mientras realizaba pasantías en la Facultad de Ciencias Exactas. Según explicó, observó una escena cotidiana y pensó que personas con auriculares podían estar escuchando el mismo artista sin saberlo, lo que podía derivar en una conversación sobre música. A partir de esa observación empezó a desarrollar la plataforma, tarea que le llevó aproximadamente un año. En ese proceso, la aplicación pasó de una experiencia inicial a un producto con proyección fuera de la provincia.

Privacidad y datos

Uno de los aspectos que el desarrollador consideró fue la seguridad de los usuarios. Aunque el mapa interactivo es la función principal, compartir la ubicación no es obligatorio y existe un modo fantasma para no mostrarse. Barraza indicó que, aun así, los usuarios pueden chatear, exhibir la canción que están escuchando y mantener visible su perfil. También señaló que la aplicación no conserva los datos de ubicación una vez que se cierra y que los registros almacenados son el nombre, los mensajes y el identificador de cada cuenta. La plataforma está destinada exclusivamente a mayores de 18 años.

Formación y proyección

El interés de Martín Barraza por la tecnología comenzó a los 8 años, primero con la robótica y luego con las aplicaciones. Se formó en la EPET N°4, donde obtuvo el título de técnico informático, y actualmente cursa la Licenciatura en Informática en la Universidad Siglo 21. En una etapa previa, cuando la app funcionaba en un entorno reducido, llegó a reunir 35 usuarios. Con la nueva compatibilidad para iPhone, el proyecto suma una instancia más en su expansión y queda a la espera de nuevas incorporaciones de usuarios y de la evolución que tenga en el mercado digital.