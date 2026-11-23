En el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el Gobierno de San Juan realizó un reconocimiento especial a los Veteranos de Guerra de Malvinas, en homenaje a su valentía y compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

La ceremonia puso en valor la historia de los argentinos que en 1982 fueron convocados a defender las Islas Malvinas y, especialmente, la de los sanjuaninos que dejaron sus hogares y familias para participar del conflicto bélico. A través de un video alusivo y la Marcha de Malvinas, el público acompañó este momento de reconocimiento y memoria colectiva.





El gobernador Marcelo Orrego, la ministra de Gobierno, Laura Palma; el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; y la directora de Culto y ONG, Marta Picón, participaron de la entrega de reconocimientos a los veteranos.





A más de cuatro décadas de la guerra, el homenaje reafirmó el compromiso de mantener viva la memoria de quienes defendieron la soberanía argentina y el agradecimiento permanente del pueblo sanjuanino a sus héroes.