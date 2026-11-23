El parte de este lunes a las 6 informó circulación normal en toda la provincia. Las autoridades pidieron precaución por cambios bruscos en las condiciones meteorológicas.

Las rutas nacionales de San Juan se encontraban transitables este lunes 23 de noviembre a las 6:00, según el parte de prensa difundido por los organismos encargados del monitoreo vial.

El informe oficial no registró inconvenientes para la circulación en los distintos tramos de la provincia, aunque advirtió que los reportes meteorológicos vigentes anticipan cambios bruscos en las condiciones climáticas durante la jornada. Esa previsión obliga a sostener medidas de precaución para evitar incidentes en la red vial.

Recomendaciones de circulación

Las autoridades pidieron respetar los límites de velocidad, mantener la distancia de seguridad entre vehículos y atender las indicaciones del personal vial y de seguridad apostado en los distintos sectores. Se trata de pautas preventivas habituales cuando se prevén variaciones repentinas del tiempo, especialmente en corredores de tránsito interurbano.

Seguimiento permanente

Además, informaron que el estado de las rutas seguirá bajo monitoreo permanente y que durante el día se emitirán nuevas actualizaciones sobre las condiciones de transitabilidad. Ese esquema de seguimiento busca anticipar eventuales cambios en la circulación si el frente meteorológico modifica la situación vial.

Por el momento, el dato central es que toda la red nacional de la provincia permanece habilitada para circular, aunque el escenario puede variar en función de la evolución del clima. La próxima referencia oficial será la actualización que emitan los organismos viales a lo largo de la jornada.