Las jornadas de controles ginecológicos en el tráiler sanitario ubicado frente al Teatro del Bicentenario concluyeron tras una alta concurrencia de mujeres. Según informó la médica tocoginecológica Andrea Rizo, durante los días de atención se realizaron mamografías, test de HPV, testeos de infecciones de transmisión sexual (ITS) y controles del carnet de vacunación, además de otras prestaciones. La actividad se extendió por la demanda registrada en el lugar, en un contexto de búsqueda activa de pacientes sin controles recientes.

Balance de la atención

Rizo explicó en diálogo con radio Mil20 que el cierre de las jornadas dejó “unas 170 mamografías” y una cantidad similar de test de HPV, aunque aclaró que el número definitivo quedará establecido cuando termine el relevamiento. La profesional también indicó que el equipo de salud realizó controles generales, entre ellos testeos de ITS, revisión del carnet de vacunación y control de signos vitales. El dispositivo se orientó tanto a mujeres que ya se habían realizado estudios en otras oportunidades como a pacientes convocadas de manera específica.

Búsqueda activa

La médica señaló que una parte de las atenciones respondió a una estrategia de búsqueda activa que el equipo desarrolla desde hace un año. En ese marco, precisó que se convocó a pacientes de “zona 1” que no tenían controles realizados en los últimos cinco años. A ese grupo se sumaron mujeres que pidieron turno a través del número del área de Materno Infancia y otras que se acercaron directamente al tráiler para recibir información y consejería. La modalidad permitió ampliar el acceso a estudios preventivos en un punto de alta circulación de la ciudad.

Continuidad de los estudios

Aunque las jornadas frente al teatro finalizaron, Rizo recordó que los controles pueden realizarse en los mamógrafos que funcionan en distintos puntos de la provincia. Según precisó, San Juan cuenta con ocho mamógrafos y un mamógrafo móvil, con atención de lunes a viernes de 8 a 13. La médica indicó además que el viernes 6 de noviembre se hará una nueva edición de “La noche de las mamografiemos”, una iniciativa que, según dijo, se desarrolla desde hace un año.

Acceso sin derivación

La profesional remarcó que para acceder a la mamografía no hace falta derivación ni turno previo. “Las invitamos, no necesitan derivación y no necesitan un turno previo, entonces van, se anotan y seguramente en el transcurso del día se lo realicen”, explicó. Para conocer los horarios de la próxima convocatoria, recomendó seguir los canales de información del Ministerio de Salud. De este modo, las mujeres que no alcanzaron a hacerse el estudio durante el operativo frente al Teatro del Bicentenario cuentan con una red de atención provincial ya disponible.