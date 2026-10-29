La transmisión se verá en el templo para quienes no viajen. Además, la Catedral concentrará las celebraciones de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

La Iglesia Catedral de San Juan dispondrá de pantallas gigantes en el interior del templo para que los fieles y la comunidad en general sigan en vivo las actividades vinculadas con la visita del papa Papa León XIV. Según el material difundido, el padre Andrés Riveros comenzará su agenda con la llegada del pontífice a Buenos Aires y luego se trasladará a la provincia de Córdoba.

La disposición apunta a que quienes no puedan viajar tengan una alternativa de participación desde San Juan. El esquema incluye a jóvenes y familias sanjuaninas que se trasladarán para vivir la misa y acompañar la visita del Santo Padre. En ese marco, la Catedral funcionará como punto de seguimiento de la transmisión en vivo, según se informó.

Calendario religioso El próximo domingo 1 y lunes 2 de noviembre, la Iglesia Católica celebrará el Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos, dos fechas del calendario religioso dedicadas a la santidad y al recuerdo de quienes fallecieron. En San Juan, las actividades tendrán como escenario principal la Catedral y el domingo estará dedicado a la celebración de Todos los Santos. Ese día se prevé una vigilia de jóvenes, como espacio de encuentro y reflexión previo a la conmemoración de los difuntos.

Concentración en el cinerario El lunes 2 de noviembre, las actividades volverán a concentrarse en la Catedral, con especial atención en el cinerario, espacio que alberga los restos de más de mil sanjuaninos. La agenda religiosa quedará así organizada en dos jornadas consecutivas, con una primera instancia de vigilia y una segunda centrada en el recuerdo de los fallecidos. Para quienes no asistan a los viajes previstos, la transmisión en el templo será la principal vía de seguimiento de la visita papal.