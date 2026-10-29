El Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) incorporó un consultorio médico para atención ginecológica de víctimas que concurren al organismo, en especial en casos de presunto abuso sexual que requieren prácticas y evaluaciones inmediatas. La medida apunta a que la atención pueda resolverse en el mismo ámbito institucional, sin derivaciones a otros centros. Según explicó el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, la decisión responde a una necesidad operativa del sistema de asistencia y justicia.

La necesidad operativa Baigorrí habló con radio Mil20 y sostuvo que el espacio era necesario para “poder atender y asistir a todas las víctimas que vienen acá”. Señaló que, ante situaciones de abuso sexual con acceso carnal, suele requerirse una intervención ginecológica inmediata y que hasta ahora no existía un ámbito acondicionado para hacerlo dentro de CAVIG. Esa falta obligaba a trasladar a las personas a NIBI para recibir atención médica.

El funcionario afirmó que esa modalidad no resultaba adecuada para garantizar una prestación acorde a la situación de las denunciantes. En sus palabras, “indudablemente revictimizábamos la situación”, porque no contaban con móviles propios y debían pedir apoyo a la Policía para concretar los traslados. Con la nueva infraestructura, los profesionales médicos podrán realizar las prácticas necesarias en el propio centro, lo que reduce tiempos y evita nuevas derivaciones en un contexto de alta sensibilidad institucional.

Gestión institucional Baigorrí indicó que la solución fue planteada ante la Corte, que acompañó la iniciativa. Aunque definió la obra como pequeña, destacó su efecto sobre la atención y remarcó que el consultorio mejora la respuesta del organismo frente a víctimas de violencia intrafamiliar y de género. La incorporación se inscribe en una línea de trabajo orientada a reforzar la asistencia dentro del circuito judicial y sanitario sin fragmentar la atención.

Acceso a la información El fiscal general también anunció que en diciembre pondrán en funcionamiento una página web con información sobre los servicios del Ministerio Público Fiscal y los procedimientos para realizar trámites. Dijo que la plataforma estará diseñada para que las personas puedan saber “qué trámites pueden hacer, cómo los pueden hacer, dónde los tienen que hacer”. Según adelantó, el objetivo es facilitar el acceso a la información y ordenar la relación entre el organismo y los ciudadanos.

Baigorrí cerró al señalar que el Ministerio Público Fiscal trabaja para “verdaderamente prestar un buen servicio a la gente”. La puesta en marcha del consultorio y la web conforman dos medidas distintas, pero vinculadas por un mismo criterio institucional: mejorar la atención y la disponibilidad de información. El próximo hito será la activación del sitio informativo en diciembre, mientras el consultorio ya quedó incorporado al funcionamiento de CAVIG.