La subasta será el viernes 13 de noviembre en Capital. Los lotes incluyen motos, autos y camionetas con bases entre $100.000 y $2.500.000.

La Caja de Acción Social de San Juan rematará 62 vehículos que pertenecieron a la Policía provincial el viernes 13 de noviembre, desde las 15, en la Gerencia de Préstamos del organismo, en calle Mendoza 451 Sur, en Capital. La convocatoria fue realizada por el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda a través de ese organismo. La operación incluye motos, autos, camionetas y utilitarios, con precios base que van de $100.000 a $2.500.000.

La exhibición previa de las unidades podrá realizarse el martes 10, el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, entre las 13.30 y las 18, en calle Corrientes 1090 Este, en el predio del ex Uriburu, también en Capital. Ese paso permite revisar el estado de los lotes antes de ofertar, aunque los valores difundidos corresponden únicamente a la base de salida. El precio final se definirá por las ofertas que se presenten durante el remate.

Listado y bases

Entre las motos figuran dos Bajaj Rouser 200 modelo 2020 con base de $100.000 cada una, otra Bajaj Rouser 200 2021 en el mismo valor, una Corven Triax 250 2020 en $100.000 y una Honda CBX 250 2013 en $150.000. También se incluyen una Honda CB Twister 250cc 2017 en $1.000.000 y varias unidades con bases de $750.000, $600.000, $1.700.000 y $2.000.000, según el detalle oficial publicado. El listado completo también suma modelos TVS, Betamotor y Bajaj de distintos años.

En autos aparecen dos Chevrolet Classic 2014 en $500.000 cada uno, cuatro Chevrolet Cruze 2018 en $900.000 cada uno, dos Renault Fluence 2017 en $750.000 cada uno y dos Toyota Corolla XLi 2017 en $1.000.000 cada uno. También se ofrecen un Renault Logan 2016 en $2.500.000, una Renault Fluence 2018 en $200.000, un Chevrolet Onix Joy 2016 en $2.500.000 y una Renault Fluence 2021 en $100.000, entre otras unidades. La nómina incluye además varios Ford Focus, Toyota Corolla y Renault Logan de distintos años.

Condiciones de compra

Para participar, el comprador deberá abonar una seña del 10% del valor del lote y otro 10% por la comisión del martillero, mediante transferencia bancaria inmediata. El saldo restante podrá cancelarse hasta cinco días hábiles después del remate, también por transferencia. La modalidad de pago fija un esquema de cumplimiento que condiciona la adjudicación definitiva de cada unidad.

En camionetas y utilitarios se ofrecen una Toyota Hilux 2017 en $750.000, otra Toyota Hilux 2013 en $150.000, un Ford Ranger 2019 en $2.000.000 y una serie de Chevrolet S10 con bases que van de $100.000 a $2.000.000, según el año y la unidad. Quienes requieran más información pueden escribir a [email protected] o comunicarse con Héctor al 264-486-8564 y con Dante al 264-410-2526. El remate quedará concentrado en una sola jornada y la definición dependerá de la puja que se registre sobre cada lote.