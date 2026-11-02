El grupo de medios transmitirá desde Buenos Aires, Córdoba y Luján durante las actividades de León XIV. También seguirá las misas previstas en la Catedral de San Juan.

La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá una cobertura especial de Telesol y Radio Mil20, que trabajarán en conjunto para seguir las actividades previstas durante la visita del Pontífice. El despliegue incluirá móviles y periodistas en distintos puntos del país, con seguimiento de las transmisiones oficiales. La propuesta busca además incorporar una mirada sanjuanina sobre un acontecimiento de alcance nacional e internacional.

Operativo periodístico El periodista Gustavo Toledano explicó que la transmisión comenzará el lunes próximo, feriado nacional, desde las 10. El primer punto de cobertura será el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, donde León XIV encabezará una misa multitudinaria a las 11:30. Allí estarán Dolly Rodríguez y Belén Melo, quienes realizarán la cobertura desde el lugar.

En paralelo, el equipo también tendrá presencia en Córdoba. Óscar Rodríguez y Luis Ortiz seguirán desde allí las actividades previstas para el martes a las 10, cuando el Papa participe de una celebración en la Escuela de Aviación Militar. Toledano adelantó que también habrá cobertura desde las inmediaciones del predio para mostrar la llegada de los fieles y el movimiento previo a la ceremonia. Ese despliegue permitirá registrar tanto el acto central como la concentración de público en torno a la actividad.

Despedida en Luján El recorrido continuará el miércoles en la Basílica de Luján, donde el equipo periodístico buscará reflejar la despedida del Pontífice y el encuentro con los peregrinos. Una de las propuestas será identificar y entrevistar a los sanjuaninos que viajen para participar de las celebraciones. La cobertura también seguirá desde la radio y el canal una vez concluidas las transmisiones en los lugares principales.

Acreditaciones aprobadas Toledano destacó que las acreditaciones de los integrantes de ambos medios fueron aprobadas y agradeció las gestiones realizadas por Virna Vinader y el equipo de comunicación del Arzobispado para facilitar el proceso. En declaraciones al aire, sostuvo: “Estamos felices porque el jueves aceptaron las acreditaciones de nuestros compañeros que van a viajar. Imaginate que viene prensa de todo el mundo para esta cobertura”. También remarcó que se trata de un acontecimiento excepcional, al señalar que hace 39 años que un Papa no visita la Argentina.

Además, la cobertura incluirá las actividades especiales que se preparan en la Catedral de San Juan, donde habrá transmisiones de las misas previstas durante los días de la visita. Con ese esquema, Telesol y Radio Mil20 seguirán las instancias centrales del viaje papal y las actividades locales vinculadas a la agenda religiosa en San Juan.