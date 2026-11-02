La empresa estatal Canme San Juan incorporó una nueva presentación de aceite de cannabis medicinal de 30 mililitros, que llegará a farmacias de la provincia, y comenzó a desarrollar cremas con cannabis medicinal. El presidente de la firma, el doctor Gonzalo Campos, explicó en Radio Mil20 que la ampliación apunta a complementar el envase de 10 ml que ya estaba en comercialización. La medida amplía la oferta de un producto destinado a tratamientos que requieren dosificaciones de mayor duración.

La distribución se hará a través de Cofarmen, la droguería sanjuanina que ya adquirió unidades para abastecer a las farmacias adheridas. Según Campos, la red alcanza a 154 establecimientos de la provincia. El producto tendrá dos canales de acceso: uno para pacientes que reciben el tratamiento de manera gratuita, mediante los registros del Ministerio de Salud, y otro para su venta en farmacias.

Campos señaló que el aceite está indicado para distintas patologías, entre ellas epilepsia refractaria y dolor crónico. También afirmó que el precio de venta al público será un 50% más económico que el de la competencia directa. La empresa espera que la nueva presentación mejore el alcance comercial y facilite el acceso en departamentos alejados del Gran San Juan, donde, según el titular de Canme, el consumo también registra movimiento.

Nuevos formatos Durante la entrevista, el presidente de la firma adelantó que la empresa iniciará el expediente para sumar un envase de 60 mililitros. Esa versión estaría destinada exclusivamente a personas adultas y a la industria veterinaria, en particular para animales de gran porte, cuyas necesidades de dosificación son diferentes. La decisión amplía la línea de productos y abre una nueva vía de uso fuera del esquema actual de comercialización.

Crema en desarrollo Campos también informó que Canme trabaja en la elaboración de cremas, una iniciativa que ya fue aprobada en reunión de directorio y para la cual se realizaron inversiones. Dijo que la empresa se encuentra en una etapa de estabilidad de la primera fase de elaboración. Antes del lanzamiento, deberán completarse estudios microbiológicos, de trazabilidad y de estabilidad del producto, exigencias vinculadas a las buenas prácticas de manufactura.

El funcionario agregó que la nueva línea tendrá características distintas a las del aceite, aunque estará sujeta a las mismas regulaciones. En principio, estará orientada al uso humano y también se evaluará su posible aplicación veterinaria. Campos sostuvo además que distintas instituciones vinculadas a personas con autismo, Parkinson y esclerosis múltiple se acercaron a la empresa para pedir que el producto pueda incorporarse a diferentes tratamientos, entre ellas Alfa. La demanda, según dijo, también llega por canales de consulta como el chatbot y las redes sociales de la compañía.

Como antecedente de uso, Campos mencionó el caso de una familia numerosa de Angaco, de apellido Herrera, que primero recibió el producto de manera gratuita y luego comenzó a comprarlo. Con la nueva presentación y los proyectos en trámite, Canme busca ampliar sus alternativas de producción y extender los canales de acceso al cannabis medicinal en San Juan.