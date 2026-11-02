En el marco de COPRE, la Dirección de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, recuerda a la comunidad cuáles son las líneas habilitadas para solicitar asistencia ante posibles contingencias climáticas.

En el marco de COPRE, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Dirección de Protección Civil, recomienda a la comunidad tener presentes los números de emergencia 911 y 103 para solicitar asistencia ante lluvias intensas, crecidas de ríos y otras situaciones que puedan representar un riesgo.





La recomendación se enmarca en el trabajo que desarrolla COPRE junto a los municipios, como parte de la preparación de la provincia ante el fenómeno de El Niño. Estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre los organismos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.





Ante una emergencia, los vecinos deben comunicarse al 911, la línea gratuita que recibe los llamados y coordina el despacho del móvil más cercano. También está disponible el 103 de Protección Civil, que funciona las 24 horas, todos los días, para atender emergencias relacionadas con fenómenos meteorológicos, como inundaciones, anegamientos, derrumbes y caída de árboles o postes.





Además, la comunidad puede comunicarse con las líneas de asistencia de cada municipio, que trabajan de manera coordinada con los organismos provinciales para brindar respuesta ante estas situaciones.





Conocer los números de emergencia y utilizarlos oportunamente permite agilizar la asistencia y mejorar la respuesta ante cualquier situación de riesgo.





TELÉFONOS ÚTILES





- 911: Emergencias

- 103: Protección Civil