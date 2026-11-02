La fuerza provincial cubrió el recorrido de la competencia internacional y reportó normalidad durante la jornada. Este lunes seguirán cortes parciales por el desarme en el Teatro del Bicentenario.

La Policía de San Juan mantuvo durante el domingo y la madrugada de este lunes un operativo de seguridad para el Ironman que se extendió desde las 4:30 hasta las 3 de la mañana, según informó el comisario mayor Sergio Ávila, jefe de la Dirección D3. El despliegue alcanzó distintos puntos del recorrido para acompañar la competencia internacional y preservar la circulación en la provincia. Ávila brindó esos datos en una entrevista con Radio Mil20.

El jefe policial señaló que el dispositivo se organizó con efectivos distribuidos en turnos para cubrir las tres disciplinas de la prueba y garantizar también los descansos del personal. De acuerdo con su descripción, la cobertura abarcó un trayecto amplio, desde la zona del dique Punta Negra hasta Capital, con tramos de ciclismo y pedestrismo en distintos sectores del Gran San Juan. El funcionario afirmó que el balance fue positivo y que la competencia se desarrolló sin inconvenientes de seguridad.

Circulación controlada Ávila explicó que uno de los objetivos fue resguardar a los competidores sin interrumpir por completo la circulación de los vecinos. Por ese motivo, los cortes de tránsito se aplicaron de manera programada y se buscó reducir al mínimo las demoras. En los sectores donde no estaba permitido ingresar al circuito deportivo, se habilitó el cruce transversal de las calles, aunque los conductores debían esperar el paso de los participantes. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en Chimbas, en avenida Costanera y calle Centenario, donde los ciclistas circulaban en ambos sentidos.

“Se han tratado de minimizar los cortes y la espera de la gente”, dijo Ávila, al referirse a la coordinación entre las distintas dependencias que participaron del operativo. Según su relato, la presencia policial se mantuvo a lo largo de toda la jornada para ordenar el tránsito y acompañar el paso de los deportistas. La evaluación oficial fue que el evento pudo desarrollarse con normalidad en materia de seguridad.

Tránsito en el microcentro Para este lunes, el comisario anticipó que continuará el movimiento en las inmediaciones del Teatro del Bicentenario por el desarme de las estructuras utilizadas durante la competencia. En ese sector está previsto el ingreso de camiones para retirar los elementos de infraestructura, con cortes de media calzada y regulaciones vehiculares en avenida España, Ignacio de la Roza y Las Heras. La Policía indicó que la medida busca facilitar esas tareas sin generar interrupciones mayores en el tránsito del microcentro.