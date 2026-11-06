La transmisión será el lunes 9 de noviembre, desde las 10:30, con móviles en Buenos Aires, Córdoba y San Juan. Además, habrá un seguimiento minuto a minuto en las plataformas digitales y redes sociales de los medios.

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá una cobertura especial de Telesol y Radio Mil20, que unirán sus equipos periodísticos para acercar a la audiencia cada detalle de una jornada histórica para la comunidad religiosa. La transmisión comenzará el lunes 9 de noviembre, a partir de las 10:30, y se podrá seguir en simultáneo por televisión y radio.

La propuesta contará con la conducción de Marcela Podda y Gustavo Toldano, además de un equipo de móviles desplegados en distintos puntos del país para seguir de cerca los acontecimientos.

Desde Buenos Aires estará Dolly Rodríguez, mientras que Oscar Rodríguez realizará la cobertura desde Córdoba. En San Juan, Luis Linares transmitirá desde la Catedral, uno de los puntos de referencia para acompañar la jornada.

El minuto a minuto también tendrá su espacio en las plataformas digitales de Telesol Diario, Zonda Diario y Del Sur Diario, con la participación del equipo de redacción. A su vez, las redes sociales de los medios se sumarán al operativo para compartir información, imágenes y testimonios.

De esta manera, Telesol y Radio Mil20 pondrán en marcha un amplio despliegue periodístico para que los sanjuaninos puedan seguir de cerca cada momento de una jornada especial para la Argentina.