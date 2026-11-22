El stand de Telesol convocó a visitantes en la Fiesta Nacional del Sol 2026. El sorteo se realizará este martes, en vivo, por Telesol Noticias.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo este domingo uno de sus puntos de mayor atracción en el stand de Telesol, donde se organizó un sorteo con dos bicicletas y una moto cero kilómetro como premios. La propuesta, acompañada por TelesolSaurio, concentró la atención de visitantes en el predio ferial. La actividad se desarrolló luego de la suspensión de las actividades del sábado por las fuertes ráfagas de viento.

Desde las primeras horas de la jornada, el predio recibió una importante convocatoria de público, según la descripción de la organización. Familias, sanjuaninos y turistas recorrieron los distintos espacios habilitados después de la reanudación de la feria. En ese marco, el stand de Telesol se convirtió en uno de los sectores más concurridos por la posibilidad de participar del sorteo.

Cómo participar

Para ingresar al sorteo, los interesados debían completar sus cupones y depositarlos en el espacio de Telesol dentro del predio de la fiesta. La mecánica prevista incluyó tres premios: dos bicicletas y una moto cero kilómetro. La definición quedó programada para este martes, con transmisión en vivo durante la emisión de Telesol Noticias.

La actividad se inscribió en una edición de la fiesta que volvió a sumar espectáculos y circulación de público tras la interrupción del día anterior. Además de la propuesta del stand, la feria contó con la presencia de distintos artistas locales. En paralelo, el escenario del Estadio Bicentenario tenía prevista una noche de espectáculos con Ángela Leiva, Pepa Brizuela y Desakta2.

De ese modo, Telesol mantuvo presencia en una de las celebraciones más importantes de San Juan con una acción promocional centrada en premios y participación del público. El resultado del sorteo quedó fijado para la transmisión de este martes, cuando se conozca quiénes accederán a las bicicletas y a la moto cero kilómetro.