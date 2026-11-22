La empresa Solfrut confirmó una inversión de US$19,5 millones en San Juan para ampliar su capacidad industrial en Sarmiento. El anuncio fue realizado por su gerente, Daniel Fernández, en una entrevista con Telesol, en la que detalló que el proyecto incluirá una planta para elaborar salsas y procesar pistachos.

La firma aprovechó su participación en la Fiesta Nacional del Sol para exhibir su producción en un stand ubicado en la Plaza del Olivo y en la BIT. Allí mostró su principal producto, el aceite de oliva Oliovita, y presentó la ampliación de su línea de alimentos vinculados con la dieta mediterránea. Fernández sostuvo que el objetivo es acercar la oferta de la compañía a los consumidores sanjuaninos y ampliar la familia de productos de la marca.

Consumo y mercado

Fernández señaló que la empresa busca impulsar el consumo de aceite de oliva en el país, donde —según los datos que mencionó— el promedio ronda los 250 gramos por habitante al año. Comparó esa cifra con Chile, donde indicó que el consumo llega a aproximadamente un kilo, y con Grecia y España, donde lo ubicó entre los 8 y los 12 kilos per cápita. En ese marco, afirmó: «Yo creo que hay que trabajar fuertemente en la educación del consumidor y dar a conocer las propiedades del aceite de oliva».

El directivo explicó que la compañía quiere ampliar su oferta con aceites, salsas y otros alimentos de mínima intervención, con el propósito de diversificar su presencia comercial. También planteó que la diferencia de precio frente a otros productos debe analizarse según el rendimiento y el valor nutricional. Como ejemplo, comparó una botella de aceite de oliva con una de vino y sostuvo que el aceite puede utilizarse durante varias semanas.

Expansión industrial y minería

Fernández indicó que Solfrut lleva más de 30 años instalada en la provincia y que la nueva inversión apunta a fortalecer sus plantaciones de pistacho y su estructura fabril. Según precisó, la planta tendrá capacidad para producir alimentos destinados a empresas de catering que abastecen a trabajadores en zonas de altura, con el objetivo de ingresar como proveedor del sector minero. «La planta va a tener la capacidad de producir alimentos para vendérselos a los catering, para que ellos puedan asistir la demanda de los trabajadores cuando estén en altura», dijo.

El gerente también afirmó que San Juan ocupa un lugar destacado en la producción de aceite de oliva y en el fraccionamiento de productos que llegan a las góndolas del país. En ese contexto, aseguró que la provincia es el primer productor nacional de ese aceite. La compañía busca, con esta ampliación, sumar capacidad industrial y abrir nuevas líneas de negocio en un mercado donde la actividad minera aparece como uno de los principales demandantes potenciales.

Producción y empleo

Al repasar la última campaña, Fernández sostuvo que la fábrica procesó 40 millones de kilos de aceitunas, volumen que, según sus declaraciones, convirtió a la planta en la primera de Sudamérica en alcanzar esa capacidad de molienda. Sin embargo, advirtió que la actividad también quedó expuesta al impacto de la helada tardía del 7 de septiembre, que afectó a Solfrut y a otros productores sanjuaninos. Dijo además que el olivo, al ser un árbol de hoja perenne, puede sufrir daños cuando las bajas temperaturas se registran fuera de los períodos habituales.

En materia laboral, Fernández señaló que la empresa cuenta con unos 230 empleados permanentes en San Juan y que en los períodos de mayor actividad esa dotación puede duplicarse. También mencionó la incorporación de paneles solares y acciones con la comunidad y las instituciones educativas como parte de la estrategia de sustentabilidad. La compañía, finalmente, invitó a los sanjuaninos a visitar su espacio en la Fiesta Nacional del Sol mientras avanza con un plan de expansión cuyo próximo paso será la puesta en marcha de la nueva infraestructura en Sarmiento.