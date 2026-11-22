El viento afectó el Estacionamiento del Estadio del Bicentenario y obligó a suspender la feria el sábado. Bomberos informó que el predio quedó en condiciones para continuar este domingo y el lunes extra.

El viento que se sintió este sábado en el Estacionamiento del Estadio del Bicentenario provocó daños en el predio de la Fiesta Nacional del Sol y obligó a suspender el desarrollo de la feria. Según la información difundida, las tareas de reparación se extendieron durante la madrugada de este domingo para dejar el espacio en condiciones de uso. La situación tuvo impacto directo sobre la programación prevista y sobre la continuidad del evento en su jornada siguiente.

Reparaciones y control

En diálogo con TELESOL, el comisario Raúl Dominguez, del Departamento de Bomberos, explicó que se trabajó sobre los daños ocasionados por el viento. “Estamos recorriendo el predio, corrigiendo cuestiones propias que dejó el viento. Estamos acompañando al sistema de seguridad e higiene en el lugar. Hasta ahora, todo seguro”, indicó el funcionario. La intervención apuntó a verificar el estado general del espacio y a corregir los sectores afectados.

Estado del predio

Dominguez precisó además que “el viento golpeó fuerte y rompió muchas cosas”. De acuerdo con su descripción, en la madrugada y desde horas tempranas se avanzó con las reparaciones necesarias. “Lo que había quedado inseguro, ya quedó seguro”, afirmó. La referencia oficial da cuenta de que los trabajos se concentraron en restablecer condiciones mínimas de seguridad antes de la reapertura de las actividades.

Continuidad de la feria

La consecuencia inmediata fue la suspensión previa del desarrollo de la feria, pero las autoridades informaron que el predio quedó “impecable” para este domingo y para el lunes, día adicional previsto en la agenda. El dato relevante es que la organización logró reponer el funcionamiento del espacio en pocas horas, tras la interrupción causada por el fenómeno climático. La evolución de las actividades quedó sujeta a que se mantengan las condiciones verificadas por los equipos de seguridad e higiene.