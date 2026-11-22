La ganadora del concurso Emprendedora del Sol presentó en el marco de la Fiesta Nacional del Sol su proyecto «El Legado Leyva Díaz», una propuesta de turismo rural orientada a ofrecer una experiencia de campo a los visitantes. La iniciativa fue difundida en una entrevista con Telesol y se presenta como una granja rural con actividades vinculadas a la vida cotidiana en ese entorno.

«Mi emprendimiento consiste en una granja rural con experiencia en el campo. Los invitamos a que puedan vivir el campo desde adentro y tener una bonita estadía», explicó al describir la propuesta. El proyecto apunta a combinar naturaleza, animales y alojamiento, con el objetivo de acercar a los visitantes a prácticas y rutinas rurales. En ese sentido, la iniciativa se inscribe dentro de las propuestas de turismo que buscan transformar la experiencia productiva en un servicio para el público.

Antecedentes familiares La emprendedora señaló que detrás del proyecto hay una trayectoria familiar ligada al trabajo con animales. Según relató, durante muchos años desarrollaron esa actividad y, ante las dificultades que atravesaron, decidieron buscar una nueva oportunidad a partir de esa experiencia previa. La propuesta surge, entonces, de la reconversión de una actividad rural tradicional en un emprendimiento con orientación turística.

Formación y raíces A esa historia se suma su formación como docente, profesión que ejerce desde hace 16 años, y su vínculo con el diseño, que encontró en el emprendimiento una nueva forma de expresión. También indicó que fue criada en ese entorno rural, lo que le permitió conocer de cerca las tareas, costumbres y aprendizajes del campo. Esa combinación de experiencia personal y formación profesional aparece como uno de los fundamentos del proyecto.

«La necesidad de contarle a la gente lo hermoso que es vivir en el campo, las experiencias que se pueden llevar, todos los aprendizajes y todas las cosas hermosas que se pueden vivir en el día a día», expresó al explicar qué la motivó a ponerlo en marcha. Con ese objetivo, «El Legado Leyva Díaz» busca ofrecer una alternativa para quienes quieran salir de la rutina y conocer de cerca la vida rural. El reconocimiento obtenido en el concurso funciona como un impulso para una iniciativa que todavía se presenta en etapa de desarrollo y difusión pública.