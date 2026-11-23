TELESOL recorrió el stand de Caterwest en la Fiesta Nacional del Sol 2026, donde la empresa exhibió una oferta gastronómica elaborada con proveedores locales y orientada a poner en valor la producción sanjuanina. La propuesta incluyó degustaciones para los visitantes y productos vinculados con distintos departamentos de la provincia. En ese espacio, la firma buscó mostrar una línea de trabajo sostenida en la articulación con emprendedores y proveedores de San Juan.

Participación sostenida

Celeste González, responsable de Eventos Corporativos de la empresa, señaló a TELESOL que esta es la tercera participación consecutiva de Caterwest en la celebración. “Estamos muy contentos de participar. Este es nuestro tercer año consecutivo acá en la Fiesta del Sol y queríamos contarles un poco de los productos que tenemos para mostrar, siempre respetando nuestra esencia local”, expresó. El dato relevante es que la empresa utiliza el evento como vidriera para una oferta que asocia gastronomía y origen provincial.

Productos y procedencia

González presentó una focaccia jachallera y un tomaticán de semita calingastina como parte de la propuesta del stand. Según explicó, se trata de elaboraciones vinculadas a proveedores de Iglesia, Calingasta y Jáchal. “Provienen de nuestros departamentos de Iglesia, Calingasta y Jáchal. Estos proveedores han demostrado que están a la altura y es muy lindo poder desarrollarlos, que puedan probar los productos y que estén presentes en todos nuestros proyectos”, afirmó. La referencia confirma que la empresa trabaja con insumos y elaboraciones de distintos puntos del interior provincial.

Despliegue operativo

La responsable de Eventos Corporativos también describió el trabajo interno que exige la participación en un evento de estas características. “Siempre estamos detrás de cada detalle, con todas las áreas participando y al pie de la letra para hacer las cosas como siempre, de la manera más prolija”, sostuvo. La declaración muestra que la presencia en la feria implica coordinación logística y participación de varias áreas de la empresa. En términos institucionales, la exposición en la FNS funciona como un espacio comercial y de posicionamiento para la firma.

Continuidad en la feria

González confirmó además que Caterwest estaría presente durante la jornada del domingo, luego de la suspensión del sábado, e invitó a las familias a visitar el espacio. La continuidad de la presencia empresarial en la feria permite sostener la exhibición de productos y las degustaciones previstas. En ese marco, la propuesta de Caterwest se integra a la oferta general de la FNS 2026 con un eje centrado en identidad provincial, proveedores locales y difusión de elaboraciones sanjuaninas.