El sorteo 2456 dejó un ganador con 15 aciertos y un premio principal de $1.838.447.559. También hubo premios en el Rekino y en las categorías secundarias.

El sorteo 2456 del Telekino, realizado este domingo 29 de noviembre, dejó un ganador con los 15 aciertos y un premio de $1.838.447.559, además de premios adicionales. Hasta el momento, no se informó quién es el apostador ni de qué lugar del país salió el cartón ganador.

En el sorteo tradicional, correspondiente al cartón rojo, los números favorecidos fueron 01, 04, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24 y 25. El premio principal incluyó una casa amueblada, dos camionetas, dos automóviles, dos motos, un cuatriciclo, un viaje a Las Vegas, otro a Cancún y un crucero. La empresa no difundió, en la información disponible, la identidad del ganador ni la jurisdicción donde se vendió el cartón.

Premios secundarios La distribución del Telekino tradicional dejó, además, 24 ganadores con 14 aciertos, que recibieron $601.400 cada uno. En la categoría de 13 aciertos hubo 698 ganadores, con $62.418 para cada cartón, mientras que con 12 aciertos se registraron 7.907 ganadores, con $18.896 por persona. Estos resultados muestran la magnitud del pozo repartido en una sola edición del juego.

Rekino El sorteo complementario Rekino también tuvo ganadores. Los números fueron 01, 02, 04, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22. En esa modalidad, 24 apostadores lograron 14 aciertos y cobraron $222.740 cada uno.

Además, cinco números de cartón fueron favorecidos con premios de $4.000.000: 0.362.017, 0.621.552, 0.705.137, 0.825.643 y 0.112.788. Con esos resultados, el dato pendiente es la identificación del ganador del pozo mayor, que por ahora no fue informada públicamente.