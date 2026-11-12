El Espacio Teatral TeS ofrecerá una función de la premiada obra «Fuera de este mundo», una versión libre de «El extranjero», de Albert Camus, y una muestra de fin de año del taller de cantoterapia. Las actividades serán el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, con propuestas para distintos públicos.

El teatro y la música serán protagonistas de la agenda cultural de este fin de semana en San Juan. El Espacio Teatral TeS abrirá sus puertas para recibir dos propuestas artísticas que invitan a disfrutar de diferentes expresiones: una muestra de cantoterapia y una función de teatro de sombras basada en una reconocida obra de la literatura universal.

La primera actividad será el viernes 13 de noviembre, a las 21, cuando la profesora Laura Pastén y su grupo presenten la muestra de fin de año del taller de cantoterapia. El encuentro permitirá compartir el trabajo realizado durante el año en un espacio pensado para celebrar la música y la expresión a través de la voz.

La programación continuará el sábado 14 de noviembre, a las 21:30, con «Fuera de este mundo», una versión libre de El extranjero, del escritor Albert Camus, a cargo de la compañía Pájaro Negro de Luces y Sombras.

La propuesta utiliza el lenguaje del teatro de sombras para dar vida a la historia y construir una experiencia escénica a través del juego entre luces y oscuridad. La obra cuenta con importantes reconocimientos: fue distinguida como Obra Ganadora de la Fiesta Provincial del Teatro 2023 y seleccionada como representante sanjuanina para la Fiesta Nacional del Teatro de ese mismo año. La función está destinada a jóvenes y adultos.

Ambas actividades se realizarán en el Espacio Teatral TeS, ubicado en Juan B. Justo 335 Sur.

Para la función de teatro de sombras, las entradas generales tienen un valor de $16.000. Además, hay una promoción de dos entradas por $24.000, disponible hasta el viernes 13 de noviembre.

Los tickets pueden adquirirse a través de EntradaWeb.