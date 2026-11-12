Los trabajadores se encuentran en buen estado de salud y la empresa mantiene un monitoreo permanente de la situación junto a las autoridades departamentales y provinciales competentes.

Imagen ilustrativa.





Los trabajadores se encuentran en buen estado de salud y la empresa mantiene un monitoreo permanente de la situación junto a las autoridades departamentales y provinciales competentes.





Durante la evaluación de la situación climática en el día de ayer se registró un corte en el Km 31 de la servidumbre minera debido al incremento del caudal del río Blanco, lo que derivó en la interrupción del camino.





Las intensas precipitaciones y el incremento de los caudales responden al fenómeno climático de El Niño, que actualmente impacta en distintos sectores de la provincia de San Juan.





Los colaboradores permanecen alojados en las instalaciones del campamento, desarrollando tareas planificadas en el interior y en condiciones normales de bienestar. Todos se encuentran en buen estado de salud y disponen de los servicios , insumos e infraestructura necesarios para el normal funcionamiento de las instalaciones.





Dado que la seguridad de las personas es la prioridad para llevar adelante la operación minera, la empresa decidió adelantar por precaución la desmovilización de los 20 trabajadores que se encuentran en el turno de trabajo . Para ello, se están evaluando todas las alternativas a fin de cumplir este objetivo bajo condiciones estrictas de seguridad.





Glencore Pachón mantiene una coordinación permanente con las autoridades para el seguimiento de las condiciones climáticas y del estado de los caminos, priorizando en todo momento la seguridad de las personas y la toma de decisiones responsables. La empresa continuará informando cualquier novedad relevante sobre la evolución de esta situación.

La medida fue adoptada como acción preventiva luego de que la crecida del río Blanco afectara el tránsito sobre la servidumbre minera en varios tramos y provocara daños en sectores del camino de acceso al campamento Sombreros del proyecto El Pachón.