El Servicio Meteorológico Nacional midió 38,4°C en la provincia después de las 17. El viernes seguirá el calor, pero con cambio de viento y descenso térmico.

San Juan registró este jueves 38,4°C pasadas las 17, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), y quedó quinta en el ranking de temperaturas descendentes del país. La marca ubicó a la provincia entre las zonas más calurosas de la jornada y superó la máxima prevista de 38°C.

De acuerdo con el relevamiento oficial, por encima de San Juan se ubicaron San Fernando del Valle de Catamarca, con 39,2°, y otras ciudades como La Rioja, Salta y Santiago del Estero, donde la temperatura superó los 41°C. El dato confirma un escenario de calor intenso en el centro y norte del país, con impacto directo en la actividad cotidiana y en la demanda de servicios.

Pronóstico inmediato

El calor continuará durante el viernes, con una máxima estimada de 37°C, según la previsión mencionada en la información difundida. Sin embargo, el cambio más relevante llegará por la tarde, cuando se esperan intensas ráfagas de viento del sector sur. Esas ráfagas rondarían los 50 km/h y estarían acompañadas por un frente fresco.

Fin de semana

Con ese ingreso de aire más frío, el pronóstico anticipa un fin de semana más agradable, con máximas que no superarían los 30°C. La evolución de la temperatura y del viento será la variable a seguir en las próximas horas, especialmente en una provincia que ya quedó por encima de la máxima prevista para este jueves.