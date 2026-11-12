La segunda edición de “Mi Primera Chamba” se realizó en el Centro Cultural Conte Grand con una Expo Feria Laboral que reunió distintas propuestas y perfiles vinculados al ámbito profesional. La actividad tuvo lugar de 17 a 21 y contó con entrada gratuita.

Durante la jornada participó Tania Fernández, referente de la organización, quien habló sobre la iniciativa y su importancia en relación con el acercamiento al mundo laboral. La presencia de una referente de la propuesta formó parte del desarrollo institucional de la feria. El eje de la actividad estuvo puesto en el contacto entre personas que buscan trabajo y los sectores vinculados con el empleo.

La propuesta buscó generar un espacio de encuentro y acercamiento entre quienes buscan oportunidades laborales y los distintos sectores vinculados con el empleo. En ese marco, la feria se presentó como una instancia para acercar herramientas y oportunidades a quienes transitan la búsqueda de inserción laboral. La iniciativa se inscribió dentro de una agenda orientada al vínculo entre formación, empleo y demanda de perfiles profesionales.

Organización institucional La actividad fue organizada con la participación de FUNECO y el Centro Cultural Conte Grand, junto al Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Esa articulación institucional dio marco a la segunda edición de la propuesta. No se informaron en el material otros datos sobre cupos, cantidad de participantes ni resultados de inserción laboral.

La feria quedó planteada como una instancia de continuidad dentro de las acciones vinculadas al empleo en San Juan. Según el material difundido, la jornada se concentró en el acercamiento entre oferta y demanda laboral, con acceso libre para el público. El dato a seguir es la eventual repetición de nuevas ediciones y la evolución de la participación de empresas, organizaciones y postulantes.