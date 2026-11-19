Bruno Fernández reclamó que Juan Cruz Rufino no cumplió con el acuerdo judicial por una presunta estafa. Sostuvo que ya pasaron dos meses desde la última audiencia y no recibió cuotas.

El conflicto judicial que involucra al cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino sumó un nuevo planteo de Bruno Fernández, quien aseguró que todavía no recibió los $5 millones comprometidos en el acuerdo homologado en la causa. Según su versión, transcurrieron dos meses desde la última audiencia y no se abonó ninguna de las cuotas previstas. El reclamo volvió a circular en redes sociales, donde Fernández expuso su desacuerdo con el estado del expediente.

Fernández sostuvo que la causa se originó por una presunta estafa vinculada a la compra-venta de un vehículo y que el conflicto ya lleva más de un año y medio. También afirmó que durante ese período debió afrontar gastos de abogados y realizar presentaciones para intentar recuperar el dinero. En su descargo, escribió: "Te sigo esperando, sigo esperando la cuota miserable que la Justicia te dio para pagarme los 5 millones de pesos que me estafaste".

Origen del reclamo

De acuerdo con la denuncia de Fernández, la operación se inició en febrero con la entrega de un Fiat Uno Fire a Rufino. A cambio, recibió una motocicleta Honda CG 190 cc modelo Repsol y $300.000 transferidos por Mercado Pago. El problema surgió cuando intentó hacer la transferencia del vehículo y advirtió que figuraba a nombre de una persona fallecida, lo que impedía completar el trámite de titularidad. Frente a esa situación, devolvió el automóvil y, según su relato, el cantante se comprometió a reintegrarle los $5 millones en un plazo de 30 días.

El acuerdo judicial

La causa avanzó hasta una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, una salida procesal que suspende el avance del proceso penal bajo condiciones fijadas por la Justicia. Entre esas condiciones, según el relato de Fernández, se estableció el pago de los $5 millones en cuotas, con los primeros vencimientos previstos para octubre. El denunciante aseguró que esos pagos no comenzaron y que, en la última audiencia, Rufino habría condicionado el cumplimiento a que dejaran de publicarse mensajes en su contra.

En su publicación, Fernández también afirmó: "En la última audiencia pusiste condiciones que ibas a pagar si no te seguía escrachando. ¿Qué querés que me quede con los brazos cruzados cuando la sigo luchando y vos seguís sin pagarme?". Además, dijo que la situación económica lo obligó a empezar de nuevo y pidió que la Justicia intervenga para garantizar el cumplimiento del acuerdo. Hasta ahora, el reclamo fue difundido por el propio denunciante en sus redes sociales y no se informó una respuesta pública de Juan Cruz Rufino sobre estas nuevas acusaciones.

La variable que sigue abierta es el cumplimiento efectivo de las cuotas fijadas en el acuerdo judicial. Según la versión de Fernández, ya transcurrieron dos meses desde la última audiencia sin pagos registrados, mientras que el expediente permanece atado a la ejecución de las condiciones impuestas en la probation.