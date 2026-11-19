El intendente destacó la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Medicina de la UNSJ. Sostuvo que tendrá efectos graduales en comercio, alquileres y capacitación.

La creación de la Facultad de Ciencias de la Salud y de Medicina de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) abre un nuevo escenario institucional y económico para Albardón. Así lo planteó el intendente Juan Carlos Abarca, quien participó de la sesión de la Asamblea Universitaria en la que se aprobó la nueva unidad académica. En diálogo con Telesol, sostuvo que la instalación de la facultad tendrá efectos sobre la actividad local, aunque de manera gradual.

Un cambio gradual

El jefe comunal afirmó que la creación de la facultad marca la primera apertura de una unidad académica de ese tipo en 43 años. En su lectura, la decisión tiene relevancia para la provincia y, en particular, para el departamento que alojará la nueva sede. Abarca remarcó que el impacto no será inmediato ni uniforme, sino que dependerá del avance de la carrera y de la llegada de estudiantes.

En ese marco, indicó que alrededor de 2.500 estudiantes se inscribieron para ingresar a Medicina, aunque solo 50 comenzarán los primeros cursos después del proceso de selección. También comparó ese recorrido con el de la Escuela de la Salud, que empezó con 50 alumnos y hoy cuenta con unos 200 estudiantes de Enfermería. Según dijo, ese antecedente permite proyectar un crecimiento paulatino de la nueva oferta académica.

Obras y servicios

Abarca señaló que el municipio ya realiza obras para acompañar el movimiento que puede generar la facultad, entre ellas asfaltos, accesos y veredas. Además, informó que la UNSJ construirá dos aulas nuevas para ampliar la capacidad de las instalaciones, mientras que la comuna aportará otros espacios. Ese esquema busca sostener la puesta en marcha de la unidad académica y atender la demanda de infraestructura asociada al funcionamiento cotidiano.

El intendente también vinculó la llegada de estudiantes de otros departamentos y de otras provincias con una posible expansión de la actividad comercial y del mercado de alquileres. En sus palabras, ese movimiento puede derivar en nuevos negocios y en una mayor demanda de viviendas. “Vamos a tener una sociedad nueva, una sociedad joven que viene para estudiar”, afirmó en la entrevista con Telesol.

Capacitación y minería

En paralelo, Abarca repasó las políticas de formación que el municipio impulsa junto con la UNSJ. Dijo que durante este año se realizaron más de mil capacitaciones en distintos rubros, que recientemente se entregaron cerca de 200 certificaciones y que todavía quedan más de 200 por otorgar. Según explicó, las propuestas son gratuitas para los participantes y la comuna financia a los capacitadores.

De cara a 2027, adelantó que trabajan en nuevos cursos para manejo de maquinaria pesada y camiones, con incorporación de simuladores. También mencionó la posibilidad de usar la Casa de la Cultura o el espacio de formación del Parque Industrial para esas prácticas. Ese último ámbito, añadió, estará orientado además a preparar personas interesadas en incorporarse a la actividad minera, en una estrategia que busca ampliar la oferta de formación y empleo en Albardón.