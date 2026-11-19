La minería que ya está presente en la vida cotidiana y la que proyecta el futuro de San Juan serán el hilo conductor del espacio del Ministerio de Minería. Juegos, escalada, experiencias para descubrir minerales y una activación gastronómica invitarán a recorrer ese concepto durante las tres noches de la FNS.

La Fiesta Nacional del Sol invitará este año a viajar hacia el pasado de San Juan con el Parque Triásico como temática central. En ese recorrido por el tiempo, el Ministerio de Minería propone la mirada de partir del presente para imaginar el futuro.

Ese concepto atravesará todo el stand. El presente estará en los minerales y materiales que forman parte de objetos y actividades cotidianas, muchas veces sin que reparemos en ellos. El futuro llevará la mirada hacia el potencial minero de San Juan y los proyectos que vienen, con la cordillera como escenario de una actividad que abre nuevas perspectivas para la provincia.

La propuesta se traducirá en tres experiencias para grandes y chicos: Cordillera del Futuro, Minerales que todo lo conectan y el Memotest del Ministerio de Minería. A ellas se sumará, cada noche, una activación gastronómica que llevará esa misma idea hasta la cocina.

Cordillera del Futuro será una palestra de escalada pensada especialmente para los más chicos. A medida que asciendan por la montaña, los participantes encontrarán referencias vinculadas con la minería hasta alcanzar la cima. No se trata solamente de escalar. La cordillera, parte inseparable del paisaje y la identidad sanjuanina, se convierte aquí en una forma de mirar hacia lo que viene. Para tranquilidad de los participantes, es importante destacar que este atractivo contará con la asistencia de expertos de Cerro Andino Mercedario, en cuanto a la seguridad de la palestra.

En Minerales que todo lo conectan, el recorrido vuelve al presente y a una pregunta cercana: ¿cuánto de la minería hay en nuestra vida diaria? A través de una experiencia digital, los visitantes podrán relacionar oro, plata, cobre y cal con objetos, productos y actividades habituales. Un mineral puede estar presente en un producto, intervenir en su fabricación o ser necesario para que funcione.

También habrá lugar para poner a prueba la memoria. El Memotest del Ministerio de Minería invitará a encontrar pares entre imágenes vinculadas con la actividad minera y elementos de seguridad utilizados en el sector.

La minería también se sienta a la mesa

El concepto de presente y futuro tendrá cada noche otra forma de contarse. Entre las 21 y las 21.30, el chef sanjuanino Mauricio Terezko realizará una activación gastronómica con platos de impronta local, en un encuentro entre sabores sanjuaninos y minería.

En ese marco se presentará “Minería al plato”, un libro que propone observar la cocina desde un lugar diferente y reconocer los materiales que hacen posibles muchos de sus utensilios. Cobre, acero y aluminio son algunos de los que forman parte de elementos utilizados habitualmente para cocinar.

La cocina se convierte así en otro ejemplo concreto de una idea que recorrerá todo el espacio: la minería no empieza en el futuro. Ya está presente alrededor nuestro, en elementos y actividades de todos los días.

Desde allí partirá el recorrido del stand durante las tres noches de la Fiesta Nacional del Sol. Del mineral que forma parte de la vida cotidiana a la Cordillera del Futuro, la propuesta buscará mostrar dos tiempos de una misma actividad: la minería que ya está presente y la que proyecta nuevas posibilidades para San Juan.