Con un stand interactivo en el Paseo Federal, el departamento presentará una propuesta que combinará cultura, gastronomía, emprendedores y espectáculos artísticos, con una fuerte apuesta a la promoción de los 25 años del Festival Nacional del Médano de Oro.

La Municipalidad de Rawson dirá presente en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, que se desarrollará los días 20, 21 y 22 de noviembre en inmediaciones del Estadio San Juan del Bicentenario, con un espacio institucional en el Paseo Federal que invitará a los visitantes a descubrir las tradiciones, los sabores, la cultura y el talento que identifican al departamento.





Bajo el lema “Camino a los 25 años del Festival Nacional del Médano de Oro”, el stand rawsino ofrecerá una experiencia cultural, turística y participativa que pondrá en valor las raíces criollas, las destrezas gauchas y la música folclórica, anticipando una edición especial de uno de los acontecimientos más representativos de la identidad departamental.





El espacio de Rawson estará especialmente ambientado con la identidad visual del Festival Nacional del Médano de Oro, rumbo a sus 25 años de historia, y contará con diferentes actividades recreativas, desafíos y experiencias audiovisuales para visitantes de todas las edades.





Entre las propuestas se destacan el Desafío del Lazo, que acercará al público a una de las destrezas tradicionales del mundo gaucho; ¿Cuánto sabés del Festival?, un juego de preguntas para conocer su historia; y El Desafío del Jinete, inspirado en las habilidades criollas.





También habrá un espacio denominado “Foto Gaucha – Soy parte de los 25 años”, donde los visitantes podrán llevarse un recuerdo de su participación, además de los juegos “Adiviná la canción” y “Completá el refrán criollo”, que pondrán a prueba los conocimientos musicales y las expresiones populares.





La experiencia se completará con sorteos vinculados al festival y propuestas destinadas a promover la participación del público y la difusión de las actividades en redes sociales.





Uno de los momentos destacados de la participación departamental será la presencia de Silvia Martín, representante de Rawson en la elección de la Emprendedora del Sol, quien estará acompañada por su emprendimiento gastronómico TEO Pastelería.





La emprendedora se distingue por desarrollar productos innovadores que incorporan materias primas características del Médano de Oro, especialmente el espárrago y el alcaucil, transformándolos en propuestas originales de pastelería, como sus reconocidos bombones elaborados con estos productos.





Su trabajo representa la creatividad, el esfuerzo y la capacidad de los emprendedores rawsinos para agregar valor a la producción local, combinando la identidad agrícola del departamento con nuevas oportunidades gastronómicas y comerciales.





Tres jornadas para descubrir los sabores y productos de Rawson





Durante los tres días de la Fiesta Nacional del Sol, el stand contará con la participación de productores, artesanos y emprendedores que ofrecerán degustaciones, exposiciones y venta de productos regionales.





Viernes 20 de noviembre





La primera jornada contará con degustaciones gastronómicas de Cantoni Chacinados y Bodega Rufino Vinos. Además, participarán con exposición y venta El Cencerro Indumentaria y Talabartería Eco Campo, acercando al público productos vinculados con la tradición y la identidad criolla.





Sábado 21 de noviembre





El segundo día ofrecerá degustaciones de El Sótano y Museo Suero Vinos. En el sector de exposición y venta estarán presentes Artesanías en Madera San José y Talabartería Eco Campo, con trabajos que reflejan el oficio artesanal y la producción local.





Domingo 22 de noviembre





La última jornada reunirá una amplia propuesta gastronómica con Cantoni Chacinados, Rellenas Gourmet, Bodega Rufino Vinos y Y M Licores. También participarán El Cencerro Indumentaria, con su exposición de productos, y Talabartería Eco Campo, con sus creaciones artesanales.





El talento rawsino también brillará en el escenario del Paseo Federal





La participación de Rawson se extenderá al escenario artístico del Paseo Federal, donde dos propuestas culturales del departamento compartirán su talento y sus raíces folclóricas con el público de la Fiesta Nacional del Sol.





El viernes 20 de noviembre, pasada la medianoche, se presentará Guitarras de Rawson, una delegación integrada por alumnos del Taller de Guitarra de Cultura de la Municipalidad de Rawson, bajo la dirección del profesor Maximiliano Vera.





La agrupación llevará al escenario una propuesta musical vinculada con las tradiciones y el sentimiento folclórico, reflejando el trabajo de formación artística que se desarrolla desde los espacios culturales municipales.





Por su parte, el sábado 21 de noviembre, a las 23:05, será el turno del Ballet Villa Mascarell, integrado por vecinos de esa comunidad rawsina. La agrupación, conformada por diez parejas, transita su primer año de creación y tendrá una presentación especialmente significativa, ya que será su primera experiencia sobre un escenario.





Con una propuesta de danzas folclóricas tradicionales, el ballet compartirá con el público el entusiasmo de sus integrantes y el compromiso por mantener vivas las expresiones culturales populares.









A través de su stand en el Paseo Federal, Rawson invitará a sanjuaninos y turistas a ser parte de esta celebración, compartiendo el orgullo por sus raíces y anticipando una nueva edición de uno de los acontecimientos más importantes del calendario cultural del departamento.