El Sindicato de Peones de Taxi reclamará este miércoles una actualización ante la Cámara de Propietarios. El sector atribuye la caída de la actividad a la competencia de las aplicaciones.

El sector de taxis y remises de San Juan llevará este miércoles un pedido de actualización tarifaria del 65% ante representantes de la Cámara de Propietarios. El planteo se inscribe en un contexto de caída de la actividad, aumento de costos y competencia creciente de las aplicaciones de transporte. Según el Sindicato de Peones de Taxi, la discusión busca recomponer ingresos después de casi dos años sin cambios en la tarifa.

Así lo expuso Gustavo Gómez, secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, al describir un escenario que calificó como crítico para los trabajadores del rubro. El dirigente señaló que plataformas como Uber y DiDi profundizaron el deterioro del servicio tradicional. También sostuvo que el Estado debería fijar condiciones y exigencias equivalentes para todos los prestadores del transporte de pasajeros.

Caída de la actividad Gómez afirmó que los vehículos legales afectados al servicio pasaron de 1.800 a cerca de 1.000, mientras que estimó en unos 14.000 los autos vinculados a aplicaciones. Además, indicó que la demanda del sector formal se redujo un 70%. De acuerdo con su planteo, esa baja obliga a los choferes a extender las jornadas para sostener ingresos similares a los que obtenían antes.

Tarifa y costos El sindicalista explicó que el pedido de aumento se apoya en la evolución de los gastos operativos. Señaló que la bajada de bandera del servicio tradicional ronda los 1.100 pesos y que las plataformas no aplican ese cargo fijo, además de ofrecer un valor por kilómetro que, según su estimación, puede ser hasta un 50% menor. También mencionó subas en combustible y repuestos como parte del cuadro de presión sobre la actividad.

Efectos sobre el trabajo Gómez afirmó que la recaudación cayó al 30% de lo que era antes y que muchos conductores deben permanecer casi todo el día en el auto para cubrir sus necesidades. También dijo que algunos taxistas y remiseros comenzaron a usar aplicaciones para complementar ingresos ante la imposibilidad de sostenerse con una sola modalidad de trabajo. En ese marco, relacionó las jornadas más largas con mayores riesgos en la circulación vial.

Competencia y próximos pasos El dirigente advirtió que la diferencia de precios entre taxis y aplicaciones no es uniforme durante todo el día y que, por oferta y demanda, los viajes pueden encarecerse de noche o con lluvia. Mencionó que un viaje en Uber puede costar más que un taxi en esas condiciones. La reunión de este miércoles será el primer paso formal del planteo tarifario y dejará abierta la negociación con los propietarios del sector.