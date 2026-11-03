Ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño incremente las precipitaciones en San Juan, la Departamento de Hidráulica avanza con trabajos de limpieza, acondicionamiento y mitigación en distintos canales y sectores de la provincia. El objetivo es mejorar la capacidad de escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones frente a eventos climáticos extraordinarios. La medida se inscribe en una estrategia preventiva que combina intervenciones en cauces y monitoreo hidrológico.

Obras en canales José María Ginestar, director de Hidráulica, explicó en Radio Mil20 que uno de los principales frentes de trabajo se desarrolló desde el río Los Patos hacia aguas abajo, hasta el sector del Ignacio de la Roza. Según indicó, esa primera etapa está prácticamente terminada. El funcionario sostuvo que se trata de “horas de mitigación” y aclaró que estas intervenciones no eliminan la posibilidad de inconvenientes ante fenómenos extraordinarios, pero sí mejoran las condiciones para responder a una contingencia.

Drenaje urbano En paralelo, la repartición trabaja con los intendentes en zonas urbanas para mejorar el drenaje del agua. Ginestar señaló que en algunos sectores se están recuperando antiguos drenes agrícolas que quedaron en desuso con el crecimiento de las comunidades y que hoy pueden cumplir una función para evitar anegamientos. Esa línea de acción apunta a complementar las obras de canalización con soluciones en áreas donde la urbanización modificó el escurrimiento natural.

Relevamiento en cordillera El funcionario también informó que se realizaron vuelos durante el viernes y el sábado, cuando las condiciones climáticas lo permitieron, para relevar el estado de la montaña y la acumulación de nieve. Esos datos, junto con las mediciones de los equipos de Hidrología y de la Secretaría del Agua, serán procesados para elaborar el pronóstico hídrico. Ginestar indicó además que observaron la respuesta del río San Juan ante los cambios de temperatura en alta montaña, con subas cuando hubo sol y bajas cuando volvió la nubosidad.

Deshielo bajo El director de Hidráulica afirmó que el deshielo todavía se mantiene en entre 40 y 45 metros cúbicos por segundo, con picos de 60 y un máximo de 80 que luego descendió rápidamente. Comparó esos valores con los que se esperan para esta etapa y señaló que el río todavía tiene margen para crecer hasta niveles más cercanos a los 100 metros cúbicos por segundo. Mientras continúan las tareas preventivas y los relevamientos en la cordillera, la información sobre el deshielo será clave para las previsiones hídricas de los próximos meses.