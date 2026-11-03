En el marco de Noviembre Azul, el Instituto de Medicina Urológica (IMU) lleva adelante la campaña “Ponemos la Firma”, orientada a concientizar sobre el cáncer de próstata, promover controles médicos y reducir los prejuicios que todavía demoran la consulta urológica. La propuesta se extenderá durante todo noviembre en San Juan e incluirá charlas informativas, testeos y actividades en espacios públicos e instituciones. Una de las acciones centrales será la segunda caminata participativa, prevista para el 28 de noviembre.

En diálogo con Radio Mil20, el urólogo Fernando Pechuán señaló que uno de los ejes de la campaña es recordar que el cáncer de próstata puede desarrollarse sin síntomas en sus primeras etapas. Por ese motivo, indicó que los controles periódicos no deben esperar a la aparición de molestias. También aclaró que la enfermedad no se puede prevenir, pero sí detectar tempranamente mediante estudios médicos, y que la predisposición genética y los antecedentes familiares son factores relevantes.

Edad de inicio Según explicó Pechuán, los hombres con antecedentes familiares de cáncer de próstata deben realizar una consulta urológica desde los 40 años. En quienes no presentan antecedentes, los controles deberían comenzar alrededor de los 45 años. El especialista remarcó que no es necesario esperar hasta los 55 o 60 años para la primera evaluación. El primer estudio suele ser el análisis de sangre denominado PSA (antígeno prostático específico), un marcador que mide una proteína producida por la glándula prostática.

Si el PSA arroja valores superiores a los considerados normales, el urólogo puede indicar estudios complementarios para profundizar la evaluación. Entre ellos mencionó la resonancia magnética y, cuando corresponde, la biopsia de próstata. Pechuán explicó además que el PSA suele realizarse una vez al año, aunque la frecuencia y el momento de inicio deben definirse según la edad y los antecedentes de cada paciente.

Prejuicios y diagnóstico Otro de los objetivos de la campaña es reducir el temor asociado al tacto rectal, un procedimiento históricamente vinculado al control prostático. El especialista aclaró que la evaluación no se limita a ese examen y que existen otros métodos diagnósticos que permiten orientar los estudios con mayor precisión. También advirtió que muchos hombres postergan la consulta por vergüenza, desconocimiento o porque creen que no necesitan atención médica si no tienen síntomas.

De acuerdo con los datos estadísticos mencionados por el urólogo durante la entrevista, la detección de tumores localizados en la próstata permitió reducir la mortalidad por esta enfermedad en aproximadamente un 26%. Además, indicó que se estima que uno de cada ocho hombres puede desarrollar cáncer de próstata a lo largo de su vida. La campaña del IMU contempla actividades durante todo noviembre en distintos puntos de la provincia para acercar información y controles a la población masculina.

Agenda en la provincia Entre las acciones previstas figura el 17 de noviembre, con actividades en la Peatonal de San Juan, testeos rápidos mediante el PSA y atención médica. También se organizarán charlas informativas en distintos municipios y en instituciones como Bomberos, la Policía y el Poder Judicial. El cierre de la agenda será el 28 de noviembre con la segunda caminata participativa, una instancia que el instituto incorpora como parte de la estrategia de concientización y detección temprana.