UDAP, UDA y AMET consideraron insuficiente la propuesta provincial de 1,5% para noviembre y 1,5% para diciembre. La negociación seguirá el miércoles 4 de noviembre a las 17.

La negociación salarial docente en San Juan quedó abierta tras el rechazo de UDAP, UDA y AMET a la primera propuesta del Gobierno provincial y a una segunda alternativa presentada en la reunión paritaria del lunes 2 de noviembre. El planteo oficial inicial contemplaba un aumento del 3% en el valor índice para diciembre, pero las organizaciones lo consideraron insuficiente y pidieron una mejora. Luego, el Ejecutivo ofreció 1,5% para noviembre y otro 1,5% para diciembre, propuesta que tampoco obtuvo conformidad sindical.

La discusión importa porque define la actualización de los ingresos de los trabajadores de la educación en un contexto de negociación abierta y con reclamos que exceden el porcentaje de aumento. Los tres gremios deberán consultar el alcance de la oferta con delegados y afiliados antes de dar una respuesta definitiva. En ese marco, anticiparon que buscarán un porcentaje superador en la próxima reunión con el Gobierno provincial.

Los planteos sindicales UDAP sostuvo como eje la continuidad de los incrementos en el valor índice y en los puntos salariales, con el objetivo de mejorar los salarios del sector. UDA, además de rechazar el porcentaje ofrecido, planteó que la actualización del valor índice tome como referencia el mes anterior y que se reconozca el 100% del ítem Conectividad. También pidió discutir cambios en los tramos de antigüedad, mejoras en los códigos salariales E60 y E66 y la incorporación de la insalubridad laboral a la negociación.

Ese gremio sumó otro reclamo vinculado con las tareas que se realizan fuera del horario escolar, como la planificación y preparación de actividades. AMET, por su parte, consideró insuficiente la propuesta para el trimestre y la someterá a consideración de sus afiliados. Entre sus demandas figura reducir la brecha salarial entre los docentes que cobran por horas cátedra y quienes tienen cargos comprendidos en el código E60.

Tras el cuarto intermedio, el Gobierno provincial y los representantes de UDAP, UDA y AMET volverán a reunirse este miércoles 4 de noviembre, a las 17. En ese encuentro, los gremios informarán el resultado de las consultas internas sobre la última propuesta salarial y el Ejecutivo quedará en condiciones de presentar una nueva oferta si decide modificar su planteo.