El viento sur se hizo sentir este martes por la mañana en distintos sectores de la provincia. La tierra en suspensión redujo la visibilidad en algunos puntos.

El viento sur comenzó a registrarse en San Juan durante la mañana de este martes y, antes de las 11, las ráfagas ya superaban los 35 kilómetros por hora. El fenómeno produjo un cambio en las condiciones del tiempo en distintos sectores de la provincia. También levantó tierra en suspensión, con reducción de visibilidad en algunos puntos.

La situación se presentó durante las primeras horas de la jornada y afectó a varias zonas del territorio provincial. La presencia de polvo en el aire generó un ambiente ventoso, de acuerdo con lo observado en ese momento. No se informaron otros datos oficiales en el material disponible.

El episodio se enmarca en el pronóstico difundido el día anterior, que había advertido el ingreso de viento del sector sur a San Juan. La evolución del fenómeno quedó atada a la persistencia de las ráfagas y a su intensidad durante el resto de la jornada. En ese contexto, la referencia temporal clave era la franja previa al mediodía, cuando se midieron los valores más altos mencionados.

Como dato útil para el seguimiento, el material de origen no consigna una actualización posterior sobre la duración del viento ni sobre eventuales cambios en la visibilidad. Tampoco incluye reportes de daños o interrupciones de actividades. Por lo tanto, la variable a observar es si el ingreso de aire del sur mantiene la intensidad prevista o si pierde fuerza en las horas siguientes.