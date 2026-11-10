El municipio continúa con la limpieza y profundización de canales y cunetas, recuperación de desagües, desmalezamiento, descacharreo y mantenimiento de espacios públicos. Las tareas se desarrollan del 10 al 13 de noviembre, como parte de las acciones preventivas ante el fenómeno El Niño.

La Municipalidad de Chimbas continúa intensificando los operativos de limpieza y mantenimiento de canales, cunetas y desagües en distintos sectores del departamento, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y anticiparse a posibles precipitaciones intensas asociadas al fenómeno El Niño.





Por esta razón, el municipio lleva adelante un nuevo cronograma de intervenciones durante la semana del 10 al 13 de noviembre, dando continuidad a los trabajos realizados en las últimas semanas.





Las tareas comprenden limpieza y profundización de cunetas, retiro de residuos y sedimentos, liberación de puentes, acondicionamiento de desagües y recuperación de sectores que requieren mantenimiento para facilitar la circulación del agua.









En la zona Este, los trabajos se concentran en Villa Mariano Moreno y continúan hacia el barrio 2 de Abril, con intervenciones integrales sobre cunetas y liberación de puentes para mejorar el sistema de drenaje.





Además, este miércoles 11 de noviembre se realizarán operativos de limpieza, corte de césped, desmalezamiento y cepillado en los barrios Los Cardos, Villa Paula y Necochea.





En la zona Oeste, las cuadrillas municipales avanzan con tareas de mantenimiento y recuperación de cunetas en el barrio Círculo Policial. Asimismo, se programó un operativo integral de limpieza en Villa Pueyrredón, mientras continúan las tareas de retiro de escombros vinculadas con la obra de la plaza del barrio Los Pinos.





Por su parte, en la zona Centro se desarrolla un cronograma de intervenciones dividido en dos sectores. El primero comprende los barrios Andacollo I al V, mientras que el segundo incluye la continuidad de los trabajos en Santo Domingo y calle Mendoza hasta Centenario.





También se llevarán adelante tareas de corte de cañaverales en Canal Isla y Villa Blanco, trabajos de despeje de luminarias y tendidos en sectores de calle Salta, barrio Laprida y calle Oro, a la altura del barrio CGT.





Estas acciones se complementan con la limpieza de canales y ramos de riego, el mantenimiento de espacios públicos y la atención de sectores que requieren intervenciones específicas.





La planificación municipal también contempla operativos sanitarios destinados a fortalecer las tareas de prevención del dengue y mejorar las condiciones de higiene de los barrios.





Este martes 10 de noviembre comenzaron las intervenciones de desinfección en los barrios 5 de Octubre, Inca y Vicuña, acompañadas por acciones de descacharreo y corte de pasto.





El miércoles 11, estas últimas tareas se trasladarán al barrio Centenario y Lote Hogar N.º 59, promoviendo la eliminación de elementos en desuso y la limpieza de sectores donde puede acumularse agua.





En paralelo, se programaron intervenciones de mantenimiento y pintura en plazas de los barrios 7 Conjunto II, Centinela 3, Conjunto 9, Santa Clara y UPCN.





Un trabajo preventivo que comenzó en septiembre





Los operativos forman parte de las medidas impulsadas por la intendenta Daniela Rodríguez ante los posibles efectos del fenómeno El Niño, que incluyen no solamente intervenciones de infraestructura, sino también la identificación de zonas vulnerables y la organización de los recursos municipales.





En este marco, el Comité Municipal de Defensa Civil mantiene encuentros periódicos para coordinar acciones, evaluar las condiciones del territorio y avanzar con el primer Plan de Emergencia Municipal.





A través de relevamientos realizados por distintas áreas se elaboró un mapa de reconocimiento de riesgos, que permite identificar sectores con antecedentes de anegamientos, puntos críticos del sistema de drenaje y zonas que requieren mayor atención.





A este trabajo se suman las acciones del área de Desarrollo Social, con relevamientos de familias vulnerables y la política municipal de Techos Seguros, destinada a mejorar las condiciones habitacionales de viviendas que necesitan intervenciones preventivas.





Asimismo, se incorporó asesoramiento científico mediante una capacitación brindada por profesionales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, quienes abordaron las características del fenómeno El Niño y las condiciones territoriales de las riberas del río San Juan.





De esta manera, Chimbas continúa desarrollando medidas que combinan obras, mantenimiento urbano, asistencia social y organización institucional, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del departamento.





Es importante el acompañamiento de los vecinos, especialmente en el cuidado de los espacios públicos y el mantenimiento de los frentes de sus viviendas, evitando arrojar residuos y escombros que puedan obstruir canales y cunetas.





La prioridad establecida por la gestión municipal es sostener los trabajos preventivos, recuperar la capacidad de escurrimiento de los desagües y concentrar los recursos disponibles en los sectores que requieren mayores intervenciones, actuando antes de que se presenten posibles contingencias climáticas.