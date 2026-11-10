Este miércoles 11 de noviembre, de 9:30 a 13:30 horas, se realizará una nueva edición de la Feria Agroproductiva en la Plaza Seca del Centro Cívico. Participarán 80 productores locales que ofrecerán una amplia variedad de alimentos y productos locales.

La comunidad sanjuanina podrá disfrutar de una nueva edición de la Feria Agroproductiva, que tendrá lugar este miércoles 11 de noviembre en la Plaza Seca del Centro Cívico, en el horario de 9:30 a 13:30 horas.





En esta oportunidad, el encuentro contará con la participación de 80 productores locales, quienes pondrán a disposición del público una importante variedad de productos elaborados y cultivados en la provincia. Entre las opciones disponibles se encontrarán frutas y verduras frescas, dulces artesanales, conservas, panificados, miel, huevos, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos, además de muchos otros productos de calidad.





La propuesta busca acercar a los consumidores la producción local, generar espacios de comercialización directa y promover el trabajo de los productores sanjuaninos, ofreciendo alimentos y elaboraciones a precios accesibles.





La Feria Agroproductiva continúa consolidándose como un espacio de encuentro entre productores y consumidores, que permite visibilizar la producción local y fortalecer la economía regional.