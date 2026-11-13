El proceso de selección para ingresar al Poder Judicial de San Juan entrará en una nueva instancia desde el miércoles 18 de noviembre, cuando comience la evaluación de conocimientos teóricos para los postulantes que superaron las etapas previas del concurso 2026. La prueba se extenderá hasta el martes 1 de diciembre y constituye la cuarta fase del llamado. La instancia alcanza a quienes aprobaron Dactilografía, Ortografía y el curso virtual obligatorio, asincrónico y autogestionado.

El examen tendrá 100 preguntas con dos opciones de respuesta, verdadero o falso, y cada participante contará con 75 minutos para completarlo. Para aprobar, será necesario alcanzar al menos el 71% de respuestas correctas. También están incluidos en esta etapa los postulantes con discapacidad que hayan cumplido con los requisitos correspondientes, según informó el Poder Judicial.

Desde la institución señalaron que los días y horarios asignados a cada aspirante ya pueden consultarse en los cronogramas publicados en el sitio oficial www.jussanjuan.gov.ar. Esa información resulta central para organizar la asistencia y evitar la pérdida del turno asignado. La convocatoria mantiene el esquema de acceso definido para el concurso de ingreso y avanza sobre una de las instancias de mayor exigencia técnica.

Presentación y sede Quienes deban rendir tendrán que presentarse 15 minutos antes del horario establecido y llevar su Documento Nacional de Identidad (DNI). La evaluación se realizará en la Sede Académica Judicial, ubicada en el Club Sirio Libanés, en Entre Ríos 33 Sur, en el departamento Capital. Esa localización concentra el desarrollo de la cuarta etapa y fija el punto de referencia para los aspirantes que avanzaron en el proceso.

Próximos pasos Se trata de la cuarta instancia del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan 2026, por lo que solo pueden participar quienes aprobaron las fases anteriores. El cronograma completo puede consultarse en jussanjuan.gov.ar/ingreso2026/conocimientos-teoricos, donde figuran las fechas y horarios asignados a cada postulante.